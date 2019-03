LECCE – Le accuse, carte alla mano, fatte da Lecce Bene Comune hanno scatenato la reazione delle tre liste civiche che stavano provando ad aprire il dialogo con la sinistra radicale. Nella conferenza di questa mattina l’ex sindaco è stato dipinto come poco interessato a chiudere un accordo con la sua ex associazione e anche come debitore insolvente delle risorse che si era impegnato a corrispondere. Francesco Calabro di Lecce Città Pubblica, Giuseppe Fornari, responsabile di Una buona storia per Lecce e Nicolangelo Barletti di Idea Per Lecce, non ci stanno:

“La ricostruzione effettuata oggi in conferenza stampa dal presidente di LBC e dal segretario provinciale di Sinistra Italiana – riguardante il dialogo con le associazioni da noi rappresentate – è approssimativa e maldestra. Lecce Città pubblica, Idea per Lecce, Una Buona Storia per Lecce fanno parte della coalizione di Carlo Salvemini sin dalle alle elezioni del 2017, in occasione delle quali hanno rappresentato il 13 per cento dell’elettorato dei leccesi, un elettorato civico certamente espressione delle sensibilità di sinistra della città. Da espressioni della sinistra cittadina ci sentiamo in questa coalizione pienamente a nostro agio, perché le politiche realizzate nei 18 mesi di governo sono pienamente coerenti con i nostri principi e valori.

Nelle scorse settimane alcuni rappresentanti delle nostre associazioni hanno semplicemente ribadito – in colloqui e incontri non da noi sollecitati in prima istanza – quali fossero le condizioni per un’intesa politica, le stesse poste da Salvemini al momento della ricandidatura: il riconoscimento della positiva esperienza dei 18 mesi e del ticket con Delli Noci. Oltre alla impossibilità di avere il simbolo LBC in lista non in ragione di questioni personali, bensì in ragione della pendenza di controversie giudiziarie che hanno inevitabilmente determinato l’impossibilità di costituire un patto fiduciario credibile agli occhi degli elettori.

Oggi viene comunicato che il giudizio sui 18 mesi di amministrazione è largamente negativo, che non vi è sintonia con il candidato sindaco, che non esiste altra soluzione se non la presentazione di una lista di Lecce Bene Comune e che, come sostenuto oggi dal segretario di Sinistra Italiana, la partecipazione alle elezioni amministrative è solo una delle possibilità attraverso le quali si intende fare politica. Una posizione singolare se assunta dal rappresentante locale di un partito nazionale. Nessuna volontà di intraprendere la via d’uscita politica indicata da Salvemini, quella di una lista che proponesse il simbolo di Liberi e Uguali, alleanza presentata alle ultime elezioni politiche nazionali.

Di fronte a questi giudizi e decisioni oggi più che ma ribadiamo fiducia a sostegno pieno e convinto al fianco di Carlo Salvemini, all’interno della coalizione progressista, civica e moderata, consapevoli che la politica è agire partendo dal dato di realtà”.