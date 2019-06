LECCE – L’Udc perde pezzi. C’è maretta anche a livello regionale. Il coordinatore regionale e assessore al Welfare della Puglia, Salvatore Ruggeri, ha più di qualche guaio da affrontare quando ormai mancano 10 mesi alle regionali. Sembra che ci sia qualche mal di pancia che rischia di scatenare nuove tensioni anche con il consigliere Romano. I centristi sono un partito che continua a smembrarsi in liti interne: il risultato leccese, con l’Udc che non agguanta nemmeno il 3%, è emblematico. L’Assessorato all’Ambiente è perduto: Carlo Mignone potrà sedersi sullo scranno della Presidenza del Consiglio comunale, ma in questo modo non scatterà il primo dei non eletti dell’Udc. Eppure sarebbe bastato non perdere almeno due pezzi importanti: Marco Nuzzaci, con 700 voti presi nella lista “Noi per Lecce”, ancora una volta deve rinunciare all’assessorato, però, si prende una rivincita sui centristi, che avrebbero potuto usufruire dei suoi voti e dei tanti presi anche da Paola Bruno. Anche la candidata che ha corso per Adriana Poli Bortone ha da togliersi qualche sassolino dalla scarpa per quanto riguarda la gestione dell’Udc.

“Adesso qualcosa la dico io – spiega Paola Bruno – Non per amore di polemica ma per amore di verità. Fui nominata, alle ultime amministrative, Commissario cittadino Udc a garanzia di un sostegno elettorale inesistente, come dimostrano i numeri di oggi, bontà dei miei amici, che confermano la stessa prestazione in un contesto totalmente diverso. Dopo pochi mesi fui buttata fuori dal partito senza nemmeno un grazie per i voti ricevuti ma addirittura con ingiurie, poiché si credette alla versione che io stessi facendo la “scalata” al partito con alcuni personaggi politici, dopo la presunta “delusione” di una mancata quota rosa in giunta per la quale, anche lì fui destinataria non di fiori o di galanteria, ma di cannonate (ci sono i pezzi di stampa di allora).

Ecco i risultati:

Udc 2017 = 3,96% prima lista tra quelle di Delli Noci con 2033 voti;

Udc 2019 = 2,97% con 1525 voti, penultima lista di Salvemini. I primi due candidati (519+301 = 820) hanno tenuto in piedi la lista, prendendo più della metà dei voti totali, che tuttavia non bastano a confermare la postazione in giunta.

Lo sforzo diplomatico di Carlo Mignone, davvero apprezzabile, non riesce a distogliere l’attenzione dalla realtà: il partito si è svuotato, di persone e di numeri. Ciò si deve all’ottusa e miope politica dei vertici, che hanno “fatto fuori” praticamente tutti, dai precedenti candidati alle molte persone perbene che portavano un grosso contributo a livello regionale o a livello amministrativo. Se vogliamo fare la politica della VERITÀ, non dobbiamo avere paura di dire le cose, diplomazia a parte. Cari capi e capetti, una cosa ho imparato in questi soli due anni di impegno attivo, ed è che la politica si fa includendo e non escludendo. Ho imparato anche che il valore delle persone dipende da cosa hanno fatto e da cosa fanno, non dalla vostra condiscendenza tradotta più o meno in incarichi ne’ dalla cifra che voi immaginate di attribuire agli altri, nelle vostre riunioni in ascensore. Ora che i numeri hanno stabilito quanto veramente contate, posso andarmene in vacanza. Con tanti saluti”.

Alice My