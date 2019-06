GALLIPOLI (Lecce) – Tutto pronto. Gallipoli sarà la capitale della bellezza italiana. Ancora poche ore, e si conoscerà, la Miss che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Miss World in programma il 7 in Thailandia. Lo show del concorso più antico e prestigioso del pianeta, celebra quindi il suo atto conclusivo. Sarà il Teatro Italia sul centrale Corso Roma, ad accendere il cuore della Città Bella. L’inizio dello spettacolo è previsto per le 21. La raccomandazione è di arrivare con ampio anticipo per esigenze di riprese televisive.

Conduce Giorgia Palmas. Nel parterre tanti ospiti e vip.

Conduttrice dell’evento sarà uno dei volti giovani più apprezzati e seguiti della TV, la bellissima e tra l’altro ex Miss Mondo Italia,Giorgia Palmas, l’italiana che ha raggiunto il miglior risultato di sempre a Miss World giungendo seconda nella kermesse internazionale. Tanti gli ospiti annunciati: dal nuotatore pluricampione del mondo ed attuale boyfriend proprio della Palmas, Filippo Magnini, al giornalista e critico tv Alessandro Cecchi Paone, dall’inviato di Striscia La Notizia Luca Abete ad una delle voci più belle della musica leggera italiana Bianca Aztei, alle esilaranti gags del cabarettista Pino Campagna. Nel parterre poi la Miss Mondo 2018 Nunzia Amato che nel suo primo incontro ha raccontato alle aspiranti Miss l’esperienza internazionale vissuta a Miss World. Presenti anche Maddalena Triggiani la stilista che vestirà le Miss e la neo eletta Miss Mondo Italia in thailandia, ed i massimi i responsabili delle aziende partner tra cui i responsabili della Vitality’s e Pablo direttore artistico di Gil Cagne azienda leader nel settore make-up e bellezza. Ospiti anche tanti giornalisti e tv nazionali. Donna TV la nuova televisione nazionale, in onda sul canale 62 del digitale terrestre, trasmetterà la la finale con il commento di Roberto Alessi direttore di Novella 2000. Inoltre la stessa TV ha mandato in onda tutta la fase dei 16 giorni vissuti dalle Miss, una striscia giornaliera di 15 minuti condotta dall’attrice ed ex Miss Mondo Tania Bambaci. L’altra splendida Miss Mondo la top model Alice Taticchi invece ha curato le videoclip social della kermesse ed interverrà per raccontare questa bellissima esperienza.

Una passerella tecnologica ed interattiva per le Miss .

Tecnologia, led wall, luci, interazione e spettacolo. Saranno questi, oltre naturalmente alla bellezza, i punti fermi di uno show che sarà capace di entusiasmare, i 1300 spettatori del Teatro Italia. Questi alcuni numeri dell’evento. Spettacolare ed all’avanguardia la scenografia allestita dalla direzione di produzione dell’evento affidata a Danilo Marzano; una sorta di arena multimediale nella quale sarà messo sempre in primo piano il connubio di bellezza tra il territorio e le Miss. Il digitale e gli schemi interattivi, di “Lapesa” leader nazionale nel settore proiezioni e mapping, svilupperanno un gioco virtuale con il pubblico originalissimo. La direzione esecutiva dello show come detto è di Danilo Marzano. Le riprese video social di Daniele Pignatelli che coordina uno staff composta da diversi operatori e fonici. Imponente l’impianto luci che illuminerà la scena: oltre 500 moduli led wall, 50 teste mobili, fari teatrali, accecatori, quarzoni televisivi frontali, moduli Rgb firmati De Cagna, e due scalinate illuminate dai led. Operativa già da giorni la macchina mass mediatica con format stampa, aggiornamenti sui social media, foto, speciali e servizi sul Concorso trasmessi sia su quotidiani e settimanali nazionali, testate e tv.

Assegnate tutte le Fasce speciali di Miss Mondo Italia 2019

La Direzione Nazionale e la giuria tecnica e di qualità del Concorso, ha assegnato ufficialmente tutte le fasce speciali collegate alla kermesse.

La fascia Miss Vitality’s è andata alla numero 7 Lorenza Di Cesare (Lazio). La fascia Miss Gil Cagnè alla numero 35 Katia Riparelli (Veneto). Miss Caroli Hotels è stata proclamata la numero 34 Stephanie Bellarte (Lombardia). Miss Agricola – birra chiara artigianale e popolare – la numero 31 Mariela Nunez (Liguria). Il Dress Award, premio per miglior abito indossato dalle Miss finaliste, è andato alla numero 24 Giusy Marasà (Sicilia)che ha indossato nella cena di Gala un abito dello stilista greco Panagiotis Kostakos. Nei giorni erano state assegnate le fasce Talent Sport, Beach e Model abbinate al format Miss World. Miss Sport se l’è aggiudicata la numero 30 Diana Giometti (Lazio), Miss Mondo Model è stata scelta la numero 35 Katia Riparelli (Veneto). La fascia di Miss Mondo Beach è la numero 16 Stefania Senatore (Piemonte), Miss Talent andata alla numero 25 Sarah Pessot ginnasta 17enne del Friuli.