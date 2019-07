LIGNANO SABBIADORO – La selezione della regione Puglia concede il bis e si aggiudica, per la seconda volta nella sua storia in tre anni, il Trofeo delle Regioni di pallavolo riservato agli under 16.

I ragazzi di mister Diego Vannicola e del suo vice Angelo Polignano sono tornati dalle Kinderiadi 2019 con la coppa di campioni d’Italia, dopo avere battuto nell’ultimo atto del torneo l’ostico Veneto, al termine di una combattutissima finale vinta dai pugliesi per 3 set a 2.

“È stato un Trofeo delle Regioni di buon livello e molto equilibrato – dichiara mister Vannicola – Siamo stati l’unica squadra imbattuta nel torneo che ha fatto della coralità di gioco il suo punto di forza . Abbiamo lavorato tanto nei collegiali pre-torneo sulla correlazione muro-difesa e conseguente contrattacco. I ragazzi hanno interpretato al meglio i consigli tecnici e tattici che lo staff di altissimo livello aveva sapientemente preparato, grazie ad uno studio capillare di tutte le partite del Torneo. La chiave di volta è stata soprattutto aver fatto diventare questa squadra un gruppo unito, compatto ed inattaccabile”.

Dopo avere sconfitto nelle fasi a gironi Liguria, Campania, Piemonte, Sicilia, Toscana e Marche, la rappresentativa pugliese di pallavolo under 16 ha affrontato in semifinale il Trentino (gara vinta per 2 a 1), per poi giocarsi il titolo di campioni d’Italia con la regione Veneto.

“I ragazzi sono stati fenomenali – continua Vannicola – ma un merito speciale va alla fisioterapista Merigiò Bellacicco di Gioia del Colle, per aver lavorato unitamente al preparatore e secondo allenatore Angelo Polignano di Putignano alla prevenzione ed al recupero fisico degli atleti. Non posso poi non ringraziare la mia famiglia, il mio mentore Vincenzo Fanizza (coordinatore regionale della selezione), il presidente regionale Paolo Indiveri nonché tutto lo staff tecnico e tutte le società e gli allenatori dei club in cui militano i ragazzi, per il lavoro quotidiano e di spessore improntato sui giovani di questa fascia di età, puntando su di loro anche per disputare campionati di serie di categoria regionale e non solo. Un ringraziamento speciale, infine, al dirigente e consigliere regionale Antonio Mattei , compagno di viaggio in tutto l’anno e grandissimo professionista nella gestione ed organizzazione delle varie tappe annuali e del Trofeo delle regioni”.

Tra gli atleti che hanno vinto il “Torneo delle Regioni” ci sono anche due salentini: si tratta di Federico Ciardo e di Stefano Pepe, rispettivamente palleggiatore di Alessano e centrale di Galatina. Ecco il resto della squadra campione d’Italia: Cosimo Balestra, Alessandro Bellomare, Leonardo Carda, Gianluca Cofano, Alessandro Fanizza, Federico Guadagnini, Gabirele Laurenzano, Simone Lorusso, Riccardo Milano, Luca Paglialunga, Luca Susco.

Primo allenatore: Diego Vannicola; Secondo allenatore: Angelo Polignano; dirigente: Antonio Mattei; Fisioterapista: Merigiò Bellacicco; scoutmen: Alberto Guarini e Giuseppe Vannicola.

Per la rappresentativa pugliese si tratta, come detto, del secondo successo a livello nazionale: la prima, storica vittoria è stata ottenuta due anni fa. L’anno scorso, invece, i giovani pugliesi furono costretti ad arrendersi in finale, accontentandosi del secondo posto.