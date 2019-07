LECCE – Si terrà domani, giovedì 25 luglio alle ore 20 nella piazzetta di Via Portofino (SP. 133) a Spiaggiabella, l’incontro pubblico sul Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”. La proposta di Piano è stata adottata il 21 maggio scorso dal Commissario Prefettizio, è stato pubblicato sul BURP il 13 giugno e fino al 19 agosto si possono presentare osservazioni.

Il Piano discende dall’istituzione, con legge regionale del 2002, del Parco Naturale; è uno strumento di pianificazione importante che serve a garantire la tutela del capitale naturale del parco e a garantirne processi di riqualificazione ambientale, paesaggistica, sociale e culturale, nel rispetto dei principi della sostenibilità e nella consapevolezza che si tratta di un patrimonio che appartiene alle comunità locali e alla rete europea Natura 2000.

L’adozione del Piano avvia anche il recepimento di designazione del Sito di Interesse Comunitario – SIC – che ricade nel parco, in Zona Speciale di Conservazione – ZSC -, avviato dal Ministero dell’ambiente nel marzo del 2018 e recepito dalla Regione Puglia.

“Il Piano, rispetto alla sua versione originale, ha recepito alcune innovazioni previste nella nostra proposta di Piano Comunale delle Coste precedentemente assenti: la previsione di stabilimenti balneari sostenibili anche in area parco, aree a parcheggio, sempre sostenibili, dove non ricadono habitat prioritari e ha redatto la Carta escursionistica del litorale, coerente con il sistema regionale; oltre a tutto questo la proposta individua, in alcuni ambiti, interessanti possibilità di ripensamento dei luoghi con architetture consone alla vulnerabilità dei luoghi, e possibilità di cambi di destinazione d’uso per attività ricreative e servizi al turismo”, dichiara l’assessore all’Urbanistica e alle Marine Rita Miglietta.

Il Piano è consultabile: a questo link:

https://www.comune.lecce.it/news/dettaglio/2019/05/31/l.r.-19-97-art.-20-adozione-della-proposta-di-piano-territoriale-del-parco-naturale-regionale-bosco-e-paludi-di-rauccio

e negli uffici del Parco presso il settore Pianificazione in viale Marche 1 (Torre Chianca-Torre Rinalda)