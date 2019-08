LECCE – Domenica 1 settembre Ronn Moss, cantante e star hollywoodiana, porta in scena al Chiostro dei Teatini (ore 21.30) “A Night at the Symphony”, nell’ambito della rassegna “Al chiaro di luna” dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento OLES.

Ronn Moss è conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato per ben 25 anni Ridge Forrester, nella soap opera “Beautiful”. Non tutti forse sanno che, prima di fare l’attore, Ronn Moss era cantante e musicista.

Nel 2014 l’attore ha deciso di lasciare la soap opera per tornare al suo primo amore, la musica. Il nuovo tour, prodotto da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia, nasce dall’amore profondo che l’artista prova per il nostro paese. Ronn Moss torna a incantare il pubblico da un palco, in un inedito spettacolo che lo vede cantare, in prima assoluta, accompagnato da un’orchestra sinfonica.

Il programma che lo vede impegnato a Lecce con l’Orchestra Sinfonica OLES è un’attenta selezione di brani pop internazionali, come “Perfect” (Ed Sheeran), “Angels” (Robin Williams), Someone You Loved (Lewis Capaldi), “Alleluya” (Leonard Cohen), “Ordinary World” (Duran Duran), “Shallow” (Lady Gaga), con un omaggio ai Beatles, “The Long and Winding Road” e “Hey Jude”, e il ritorno alle origini di Ronn Moss, con “Baby Come Back” e “Just Once More”. Il concerto prevede anche un omaggio a Ennio Morricone con l’esecuzione dell’Orchestra della colonna sonora del film “La leggenda del pianista sull’oceano” di Tornatore.

Sul palco con l’OLES anche cinque musicisti italiani: Eugenio Mori (batteria), Alex Carreri (basso), Marcello Salcuni (chitarra), Pino Di Pietro (tastiere), Gianmarco Trevisan (chitarra e cori), con la regia visual di Roberto “IZA” Baeli. Sul podio a dirigere il maestro pugliese Antonio Palazzo, che cura anche agli arrangiamenti orchestrali.

La rassegna “Al chiaro di luna”, sotto la direzione artistica di Giandomenico Vaccari e il coordinamento di Maurilio Manca, è finanziata dalla Regione Puglia, con la collaborazione del Comune di Lecce e il TPP. Il prossimo appuntamento è sabato 7 settembre con il concerto “Verdi’s Mood” con Cinzia Tedesco e l’Orchestra OLES diretta da Jacopo Sipari di Pescasseroli.

Biglietti disponibili in prevendita al costo di 5 e 10 euro al Castello Carlo V di Lecce e al Chiostro dei Teatini all’ingresso del concerto.

Partners commerciali della serata Le Bifore Charming House e Ada Suites.