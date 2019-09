Il biologico di qualità protagonista per il quinto anno consecutivo alla Fiera del Levante nella galleria Puglia Natura, mostra-mercato dedicata alle produzioni biologiche pugliesi sia agroalimentari che ad uso cosmetico e nutraceutico. Oltre 600 mq di esposizione di cui una parte destinata al mercato, alla ristorazione bio di BUO’ – il primo ristorante completamente biologico certificato a Bari – e alla vendita di prodotti alimentari e non e una parte occupata dalle attività di promozione delle Produzioni Biologiche Pugliesi e di Qualità curata dall’associazione BIOLITALIA finanziato dal PSR Puglia 2014-2020.

Promozione e valorizzazione del biologico con le sessioni di assaggio dell’olio extra vergine di oliva, del miele e del vino bio, ma anche negli showcooking a tema – dall’impiego dei legumi allo svezzamento dei bambini con il coinvolgimenti di gruppi selezionati di consumatori – nei workshop e nei convegni come quello dedicato all’agricoltura 3.0 in Puglia con l’esperienza della Rete Humus.

Un occhio attento quello rivolto ai bambini, consumatori di domani: a loro dedicato il Circo delle Scienze, teatro per mostrare ai più piccoli le trasformazioni che accadono in natura. Formazione e informazione, poi, nel programma degli interventi di BIOL FACTORY, l’associazione temporanea di scopo che, con il sostegno dell’Agenzia regionale A.R.T.I. Puglia, prevede servizi di accompagnamento e percorsi di sostegno a team con idee innovative. Un’occasione importante in una regione, la Puglia, che rappresenta la seconda regione italiana per numero di operatori coinvolti e superficie agricola coltivata.