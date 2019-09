Per la realizzazione delle etichette l’artista Vincenzo D’Alba ha scelto il colore oro che rievoca quello degli affreschi del Salento. Su un’etichetta è raffigurata una figura intenta a bere un calice di vino in modo deciso, passionale, soave; oro sullo sfondo nero, questo è il 24 BRUT ROSÈ, vendemmia 2016, ottenuto da vecchie vigne le cui uve sono state raccolte precocemente e lasciate macerare solo qualche ora per un Negroamaro metodo classico in purezza.

Ancora oro, ma questa volta su etichetta beige, è quello di CILLENZA, sulla quale troviamo una figura pensierosa, probabilmente nostalgica, che rievoca i paradisi artificiali e le vocazioni oniriche di chi ama gustare il vino. Bianco Salento IGT, Cillenza è ottenuto da uve Fiano (60%) e Chardonnay (40%),corposo ricco di profumi e dal sapore deciso e avvolgente; anno 2017, affinato in barriques di rovere francese per 12 mesi.