MAGLIE (Lecce) – Ancora un’altra soddisfazione per il settore giovanile del Circolo Tennis di Maglie che vede Alessio Giordano, protagonista nel Circuito Giovanile “Junior Next Gen Italia” 2019, acquisire il pass per il Master di Milano dopo Alessia Pellegrino, a sua volta vincitrice del Master Kinder di Roma lo scorso mese.

Il CT Maglie presenterà i suoi due ragazzi al più importante evento dell’anno per le categorie Under 16, per Giordano, e Under 14, per Pellegrino, che si svolgerà a Milano dal 5 al 9 novembre, in concomitanza con le Next Gen Atp finals.

Alessio Giordano si è classificato tra i primi 5 nel ranking finale al termine dell’ultima tappa svoltasi a Lanciano dove si è confrontato con gli altri migliori Under 16 provenienti da Abruzzo, Molise, Marche, Puglia e Basilicata, acquisendo l’accesso, oltre che per il singolare, anche nel doppio. Nelle tappe del circuito ha partecipato anche Elena Luceri che si è ben comportata durante gli incontri arrivando agli ottavi a Lanciano.

Grande soddisfazione nello storico circolo salentino che da sempre ha avuto come missione la promozione del tennis tra i giovani.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Dopo Asia Pellegrino abbiamo anche Alessio Giordano qualificato per il Master di Milano, al termine di un importante circuito nel quale la Federazione ha osservato con attenzione le prestazioni delle migliori promesse azzurre. Il nostro settore giovanile, con un vivaio ben seguito dai nostri tecnici e maestri federali, è sempre stato il cuore del circolo dal quale sono usciti, e continuano ad uscire, tennisti di ottimo livello che sono nella formazione della nostra squadra di serie A1 e che da metà ottobre inizierà il campionato 2019”.

La formazione di A1 del CT Maglie vede infatti un grosso apporto di giovani Under come Mattia Bellucci, Daniel Bagnolini, Silvio Mencaglia, Alessio Giordano, Alex Gammariello e Luigi Corrado.