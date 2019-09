F.Oli.

SALENTO – Il nominativo di un signore della provincia di Lecce utilizzato come copertura per abbattere i costi del premio assicurativo ben più elevato nella loro regione di residenza. I presunti autori di questo raggiro sono stati smascherati, denunciati e, di recente, raggiunti da un avviso di chiusa inchiesta, prologo ad una più che probabile richiesta di rinvio a giudizio. Sono tutti napoletani e rispondono di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati. Si tratta di A.E., 35 anni, di Napoli; A.P., 40 anni, di Afragola; C.E., 39 anni, di Marano; L.P., 57 anni, di origini partenopee ma residente a Monfalcone (provincia di Gorizia); T.G., 41 anni, di San Giorgio a Cremano; V.R., 74 anni, di Napoli e G.M., 39, di Casoria. Indagine coordinata dal pm Stefania Mininni e condotta dai militari della Guardia di Finanza di Lecce alla luce della denuncia sporta dalla persona offesa.

I sette indagati avrebbero dato incarico ad altri soggetti rimasti nell’ombra di stipulare il contratto di assicurazione con la UnipolSai Assicurazioni spa delle proprie autovetture e di dichiarare che i mezzi circolavano il luoghi diversi dalla regione Campania. In tal modo, i presunti autori di questo magheggio si sarebbero garantiti un pagamento inferiore del premio assicurativo a quello previsto per i veicoli in circolazione in campania.

Analizziamo nello specifico le singole posizioni. A.E., proprietario di una Fiat Panda, avrebbe usufruito della polizza assicurativa stipulata il 23 marzo del 2017; A.P. e G.M., nelle rispettive qualità di utilizzatore e proprietaria (nonché moglie, priva di patente di guida) di una Fiat Idea, avrebbero beneficiato della polizza assicurativa del 21 marzo del 2017; C.E., proprietaria della Opel Corsa, invece, avrebbe beneficiato della polizza assicurativa stipulata il 31 marzo del 2017: L.P. e G.T., rispettivamente proprietario e detentore di una Porsche Cayenne, si sarebbero assicurati la polizza assicurativa stipulata il 27 marzo sempre di due anni fa. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Luca Puce; Monica Negro; Daniel Viva; Giovanna Caggiula; Antonella De Rubertis; Andrea Stefanelli e Valeria Priore.