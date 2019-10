GUAGNANO (Lecce) – A Guagnano torna la Festa Patronale in onore della Madonna del Rosario nei giorni 5, 6, 7 e 8 Ottobre. Un evento organizzato dal Comitato Festa della Chiesa Santa Maria Assunta e dal Comune di Guagnano, con la collaborazione del GAL Terra d’Arneo, dell’Avis e dell’Associazione “Il Paese dei Balocchi”.

Ad animare le vie del centro storico le luminarie, i suoni provenienti dalla Cassa Armonica, gli artigiani con le loro lavorazioni e gli stand del Gal Terra d’Arneo in cui verranno esposte le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Nel corso delle serate potrete degustare le migliori tipicità locali in un’apposita Area Food.

Tra le novità di quest’anno si annoverano la Fiera Mercato, fortemente voluta dal Comune di Guagnano, che si terrà la mattina del 6 Ottobre, presso l’area mercatale sita in Largo Pertini. I volontari de “Il Paese dei Balocchi, in collaborazione con la Monteco Srl, intratterranno i più piccoli con giochi e laboratori creativi. I ritmi musicali della Zagor Street Band allieteranno l’area mercatale. Anche quest’anno l’area Luna Park sarà allestita in Via Gentile, presso la Stazione dei Carabinieri, così da essere facilmente raggiungibile e non lontano dal cuore della festa.

Ricco il calendario degli appuntamenti in occasione della festa patronale in onore della Madonna del Rosario. Martedì 1 Ottobre alle ore 19 nella Parrocchia Santa Maria Assunta andrà in scena lo spettacolo teatrale “Così fu per Maria. Nulla è impossibile a Dio” di Clara e Mario Scardicchio. Sabato 5 Ottobre l’area luna park, a partire dale ore 22, accoglierà lo spettacolo Ciccio Riccio in tour, rivolto ai giovanissimi. Il 7 Ottobre coinciderà con una tappa del festival de “Il Suono Illuminato”, un progetto risultato vincitore del Programma Spettacolo della Regione Puglia, realizzato insieme ai Comuni di Guagnano, Salice, Squinzano, Surbo e Trepuzzi come capofila, con l’obiettivo di rafforzare l’identità culturale e musicale che in moltissimi paesi del Salento si esprime attraverso la ritualità delle feste patronali e delle band. Ad esibirsi Il Canzoniere Grecanico Salentino, il primo gruppo italiano nella storia ad aggiudicarsi, lo scorso anno, il premio quale miglior gruppo di world music al mondo, vincendo i Songlines Music Awards. A precederli una parata della Risciò Band che, in sella ad un risciò e accompagnati da musicisti, giocolieri, sputafuoco, trampolisti e acrobati, percorreranno le vie del centro storico, mettendo in scena uno spettacolo unico. Martedì 8 Ottobre si svolgerà uno spettacolo artistico, promosso dal Comitato Feste, con Tommy Terrafino (made in sud) e con Anton e Rose.

Il programma religioso avrà inizio Domenica 6 Ottobre alle ore 18:00 con la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Cosimo Zecca; a seguire si svolgerà la Processione con sosta in zona Osanna per lo spettacolo pirotecnico. Rientrati in piazza i fedeli assisteranno al tradizionale rito della consegna delle chiavi del paese da parte del Sindaco Claudio Maria Sorrento. Seguirà l’emozionante e immancabile “Salve Regina”, cantata da Maria Luisa Lattante. Alle ore 21.00 si svolgerà il programma musicale dello storico gran concerto bandistico “G. Piantoni” Città di Conversano, diretto dal Maestro Susanna Pescetti. Gli appuntamenti di Lunedì 7 Ottobre, celebrati da Don Cosimo Zecca, partiranno alle ore 08.00 con la Celebrazione Eucaristica; alle ore 11:00 seguirà la Solenne Concelebrazione Eucaristica e in serata, alle ore 18:00, la Santa Messa.

SABATO 5 OTTOBRE

22:00 CICCIO RICCIO in tour nei pressi di Via Cellino (area luna park)

DOMENICA 6 OTTOBRE

8:00 – 14:00 FIERA MERCATO presso Largo Pertini

10:00 – 12:00 LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI presso Largo Pertini

10:30 ZAGOR STREET BAND presso Largo Pertini

21:30 CONCERTO BANDISTICO “G. PIANTONI” CITTA’ DI CONVERSANO presso Piazza Madonna del Rosario

LUNEDI’ 7 OTTOBRE

8:30 – 11:30 DONAZIONE SANGUE postazione AVIS nei pressi Villa Comunale Guagnano (Via Brindisi)

19:30 BANDA RISCIO’

20:30 CONCERTO de IL CANZONIERE GRECANICO SALENTINO in Piazza Madonna del Rosario

MARTEDI’ 8 OTTOBRE

20:30 Tommy Terrafino (made in sud); Anton e Rose (illusionismo e magia) in Piazza Madonna del Rosario