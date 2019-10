Il Barocco Wine Music è stato un successo annunciato: per l’ottavo anno consecutivo il borgo di Soleto ha accolto migliaia di visitatori, tutti muniti di bicchiere per le diverse degustazioni del vino. Il top del vino pugliese e piemontese, unito ai prodotti tipici locali e alla buona musica, ha permesso agli appassionati di attraversare percorsi sensoriali unici. Quello di Soleto è ormai un evento enoico dal carattere fortemente specializzato che si è imposto nel panorama italiano, grazie all’attenta selezione di cantine con oltre 250 etichette divise su 7 itinerari degustativi, curati sapientemente dai migliori sommelier AIS: Negroamaro, Primitivo, Fiano, Chardonnay, Blend, Vino Spumante e Vino Dolce.

A passeggio per le affollatissime vie del borgo c’erano tantissime famiglie, giovani, ma anche tanti amanti del vino di qualità. Uno dei più importanti giornalisti che si occupano del settore enoico, Roberto Gatti, ha sottolineato come le eccellenze salentine e pugliesi abbiano raggiunto livelli qualitativi in grado di conquistare il mondo. “Il vino pugliese ha raggiunto livelli altissimi di qualità: lo testimoniano i più grandi esperti italiani, che sono stati chiamati a degustarlo. Bisogna solo farlo sapere al mondo che qui esiste questo preziosissimo tesoro” – ha ripetuto l’esperto. Per le vie di Soleto, a degustare buon vino, e a farsi accarezzare i timpani dalla musica di qualità anche l’assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, che ha sottolineato l’importanza dell’affermazione nel mondo dei vini pugliesi dal punto di vista economico ed occupazionale. Il Barocco Wine Music si conferma un punto di riferimento: è una tra le manifestazioni più importanti d’Italia per la valorizzazione delle eccellenze enoiche.