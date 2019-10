LECCE – Si terranno mercoledì 16 ottobre in Sala consiliare a Palazzo Carafa i due appuntamenti finali del dibattito pubblico sul Piano Comunale delle Coste. Alle ore 10 avrà inizio la Tavola rotonda: un momento di confronto, a valle dei contributi emersi durante le giornate precedenti, tra le autorità competenti in materia ambientale e che concorrono, insieme all’amministrazione, all’approvazione del Piano. Nel pomeriggio, a partire dalle 17, spazio al Report finale: un resoconto dei lavori, dei contributi e delle istanze emerse nelle giornate di confronto, che costituirà la base per l’invio alla commissione locale VAS della sintesi del Dibattito Pubblico.

Inizialmente prevista per la giornata di domani, la Tavola Rotonda è stata rinviata su iniziativa dell’assessore alle Marine Rita Miglietta a causa della coincidenza con la Fiera di Rimini, l’annuale appuntamento nazionale dedicato alla filiera del turismo balneare, in svolgimento in Romagna in questi giorni, al quale alcuni operatori leccesi prenderanno parte.

Il programma della giornata:

Ore 10

Tavola Rotonda: Quale futuro per la costa?

Dibattito tra i soggetti competenti in materia ambientale ed associazioni culturali ed ambientali

Interventi:

Soprintendenza A.B.A.P. per le provincie di Lecce, Brindisi e Taranto;

A.B.A.P. per le provincie di Lecce, Brindisi e Taranto; Autorità di Bacino , Autorità del Distretto dell’Appennino meridionale;

, Autorità del Distretto dell’Appennino meridionale; Regione Puglia , Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio: sezione Autorizzazioni ambientali – servizio Via/Vinca; sezione Infrastrutture per la mobilità; sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio Costiero e Portuale;

, Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio: sezione Autorizzazioni ambientali – servizio Via/Vinca; sezione Infrastrutture per la mobilità; sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio Costiero e Portuale; Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”;

“Bosco e Paludi di Rauccio”; Arpa Puglia – Dipartimento di Lecce;

– Dipartimento di Lecce; Asl Lecce – Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica;

Ore 17

Presentazione del Report Finale