PUGLIA – “I risultati dell’Umbria confermano che la ribellione degli italiani trova sfogo e speranza nei governi di destra a trazione leghista, a livello locale come a livello nazionale. E che i candidati leghisti, se scelti come in Umbria, tra volti nuovi e persone serie e competenti, sono vincenti e condivisi”. Lo afferma in una nota Adriana Poli Bortone della segreteria nazionale del MSI Fiamma Tricolore

“L’auspicio – prosegue – è che anche in Puglia venga scelto un candidato nuovo, di alto profilo: capace, competente e condivisibile. Un candidato attorno al quale possano ritrovarsi non solo i tre partiti tradizionali, ma anche una destra sociale propositiva, identitaria e molto attenta ad intervenire per affrontare e risolvere vecchie e nuove povertà. Una destra che sappia mitigare senza estremismi le spinte eccessivamente liberiste, che guardi all’Europa con gli occhi lungimiranti di Almirante, che nell’Europa nazione, individuava la rivoluzione degli anni 2000”.