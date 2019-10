LECCE – Giovedì 17 ottobre 2019, dalle 8.30 alle 13.00, si terrà a Lecce presso il Polo Didattico della ASL, la Manifestazione “Prometeo – Accendi La Prevenzione” dedicata alla divulgazione del Piano strategico per la Promozione della Salute nelle Scuole, nato da un protocollo d’intesa tra l’assessorato al Welfare della Regione Puglia e la Direzione Generale dell’Ufficio Regionale Scolastico Puglia, realizzato dal Gruppo Interdisciplinare della ASL. In occasione dell’evento verrà presentato il nuovo Catalogo Regionale 2019/2020, contenente i progetti di educazione alla salute da realizzare nelle scuole.

“PROMETEO” nasce con l’intento di rinforzare i messaggi mirati alla diffusione di corretti stili di vita, attraverso una manifestazione conclusiva dell’anno scolastico u.s. che possa richiamare la partecipazione delle scuole. Prometeo è colui che pensa prima e quindi previene; così come il mitico titano che donò all’umanità il fuoco strumento fondamentale per la vita, tutti noi cerchiamo di accendere nei giovani, il fuoco della prevenzione per poter assicurare loro la miglior vita possibile.

Durante la Manifestazione saranno presentati ed esposti i lavori realizzati dalle scuole su svariati temi della salute (video, cartelloni, brevi rappresentazioni) sempre al fine di favorire la divulgazione di messaggi promozionali della salute tra pari. Contestualmente saranno premiate le scuole che hanno partecipato attivamente con la produzione di lavori propri, nell’anno scolastico 2018/2019.

Tra i progetti realizzati dalla ASL di Lecce, nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, si è distinto “Adulti e Vaccinati io non credo nella scienza” progetto teatrale, ideato da Pierluigi Lopalco Professore di Igiene Università di Pisa, destinato agli studenti del 4° e 5° superiore che si è classificato tra i primi 5 finalisti su 60 partecipanti, nell’Evento Nazionale Contest # perché si, 2° edizione, sulle migliori iniziative di promozione vaccinale, tenutosi a Roma il 2 ottobre 2019. Interverranno Il Dott. Rodolfo Rollo Direttore Generale ASL Lecce, il Dott. Salvatore Ruggeri Assessore al Welfare Regione Puglia, il Dott. Sebastiano Leo Assessore alla Formazione Regione Puglia, il Dott. Antonio Tommasi Dirigente

Servizio Promozione della Salute Regione Puglia, Il Dott. Vincenzo Melilli Direttore UST Lecce, Il Dott. Carlo Salvemini Sindaco Città di Lecce, la Dott.ssa Angela Valli Assessore all’ambiente Città di Lecce; introdurrà i lavori il Dott. Giovanni De Filippis Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce mentre la Dott.ssa Teresa Alemanno Coordinatore del G.I.A. presenterà il nuovo Catalogo Regionale.