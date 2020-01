MAGLIE (Lecce) – La morte di un ospite in una comunità mette in moto un’inchiesta della Procura. Nella giornata di domani verrà eseguita l’autopsia sul corpo di Tiberio Provenzano, 48enne, di Maglie, deceduto nei giorni scorsi in una comunità di recupero dove era ospite da tempo. L’accertamento, inizialmente previsto per la giornata di giovedì, è slittato di 48 ore. Ad eseguirlo, nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi”, sarà il medico legale Roberto Vaglio.

Al vaglio le ultime ore di vita dell’uomo e le cause del decesso. Il fascicolo è coordinato dal pubblico ministero Roberta Licci. Si ipotizza l’accusa di omicidio colposo allo stato a carico di ignoti. Provenzano era finito alla ribalta della cronaca locale nell’aprile del 2016. Sorvegliato speciale, tentò l’estorsione in un bar di Maglie pretendendo consumazioni senza pagare. Esaspetrato da quel carattere violento e autoritario, il gestore del locale non assecondò le richieste di Provenzano. Che, per rappresaglia, gettò a terra alcuni prodotti esposti sul bancone del bar. Non contento scrisse su un pezzo di carta una richiesta estorsiva per reclamare 400 euro mensili minacciando il gestore di danneggiare il locale.

Allontanatosi, venne rintracciato e arrestato pochi minuti dopo dai carabinieri che, nel frattempo, erano stati allertati dal titolare e dai clienti del bar. Da tempo si trovava ospite in una comunità di recupero dove è deceduto per cause ancora poco chiare su cui la Procura ha deciso di disporre i dovuti accertamenti.