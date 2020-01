LECCE – In giornata era prevista la requisitoria della Procura nel processo “Favori&Giustizia” ma la tabella di marcia dovrebbe subire un nuovo stop. In giornata, infatti, sarà avanzata una richiesta di ammissione di nuove prove nel processo in cui sono imputati l’ex magistrato salentino Emilio Arnesano; il già direttore dell’Asl Ottavio Narracci; il Direttore del Dipartimento di Medicina del Lavoro e Igiene Ambientale Carlo Siciliano e il primario del Reparto di Ortopedia e Traumatologia del “Vito Fazzi” Giuseppe Rollo; l’avvocato Mario Ciardo; l’aspirante avvocatessa Federica Nestola, di Copertino e il Vicepresidente del collegio di disciplina dell’Ordine degli avvocati di Lecce, Augusto Conte, di Ceglie Messapica. La richiesta di ammettere nuove prove potrebbe riaprire ancora una volta il dibattimento.

Già a luglio la magistratura potentina aveva depositato nuova documentazione poi confluita negli atti del processo. Tra le nuove contestazioni veniva contestato a Narracci di aver aiutato la figlia di un’amica del magistrato in un colloquio di lavoro in un rinomato locale nel centro storico di Lecce che incontrava in due occasioni. In una circostanza sarebbe stato presente lo stesso magistrato salentino.

Il magistrato, originario di Carmiano, avrebbe favorito l’esito del processo del direttore Asl Ottavio Narracci in cambio di uno sconto di 17mila euro sulla barca di 11 metri acquistata dal dirigente Asl Carlo Siciliano; avrebbe dissequestrato la piscina di Giorgio Trianni, altro dirigente Asl, in cambio di due battute di caccia al daino in Basilicata; stando alle contestazioni avrebbe promesso l’interessamento per due fascicoli penali a carico di Pasquale Rollo (primario di ortopedia del “Fazzi”) in cambio di una corsia preferenziale per una visita specialistica di un suo stretto parente.

MAGGIORI DETTAGLI IN GIORNATA