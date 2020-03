Il professore Pietro Luigi Lopalco nominato responsabile della struttura speciale di progetto “Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche” in seno all’Aress, agenzia regionale strategica per la salute e il sociale. Ad annunciaerlo, con un post su Facebook, è stato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Abbiamo schierato al nostro fianco, al fianco dei pugliesi, uno dei massimi esperti italiani per la gestione dell’emergenza coronavirus” scrive il Presidente, “un’eccellenza pugliese”.

“Il professore Lopalco, ordinario di Igiene presso l’Università di Pisa”, si legge nel post, “torna da oggi a lavorare nella sua regione, in Puglia. Con la sua straordinaria esperienza, ci darà un enorme aiuto ad implementare un sistema che protegga i cittadini e le cittadine da queste epidemie. La struttura diretta dal professore Pierluigi Lopalco fornirà supporto al gruppo di lavoro regionale nella gestione dell’emergenza sanitaria e contribuirà alla definizione di un piano di implementazione del Sistema Sanitario Regionale della Puglia per affrontare in maniera adeguata e scientificamente fondata le emergenze epidemiologiche, a partire dalle strategie di prevenzione”.