LECCE – Da lunedì 6 aprile, tramite avviso pubblico, le famiglie leccesi in difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, possono richiedere i buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità a loro destinati. In questi primi tre giorni, le istanze giunte tramite whatsapp al numero 335.1825275 sono state 1723 e 983 le richieste di assistenza e supporto nella compilazione dell’istanza al numero verde 800.270850.

Al fine di evitare ogni spostamento da parte dei cittadini e garantirne la sicurezza, è stata predisposta la consegna domiciliare dei buoni grazie al supporto della Protezione Civile. Nella giornata di oggi sono stati consegnati i primi 121 buoni spesa, accompagnati dall’elenco delle attività commerciali convenzionate in cui poter effettuare gli acquisti.

L’elenco delle attività commerciali aggiornato quotidianamente è disponibile sul sito www.comune.lecce.it. Inoltre, tutti gli esercenti locali autorizzati alla vendita di generi alimentari e beni primari (prodotti per neonati, detersivi, ecc.) nonché le farmacie e le parafarmacie che intendono far parte di questo elenco possono esprimere la propria disponibilità inviando all’indirizzo protocollo@pec.comune.lecce.it il modulo e lo schema di convenzione pubblicati sul sito istituzionale, accompagnati da copia del documento di identità.

“Abbiamo avviato la procedura di consegna domiciliare dei buoni spesa – dichiara l’assessora al Welfare, Silvia Miglietta – indispensabili per numerose famiglie oggi in gravi difficoltà economiche a causa di questa straordinaria emergenza sanitaria. Voglio ringraziare il personale del settore Welfare per la celerità con la quale sta processando le pratiche e i volontari della Protezione Civile, che si stanno occupando di consegnare questi aiuti direttamente nelle case dei cittadini. Nei prossimi giorni, ai volontari della Protezione Civile si aggiungerà in maniera gratuita il supporto del personale di Alma Roma che ringrazio. Siamo fiduciosi di poter consegnare un numero maggiore di buoni spesa già a partire da domani e nei prossimi giorni. Voglio ricordare che, in attesa dei buoni spesa, i cittadini in stato di bisogno possono continuare a rivolgersi ai volontari del Centro Operativo Comunale di via Giurgola dove raccogliamo tutti i beni di prima necessità donati con grande generosità da numerosi cittadini, associazioni e aziende”.

Il Comune di Lecce integrerà le risorse statali impiegate per i buoni spesa – pari a 566mila euro – con quelle che la Regione Puglia ha assegnato ai Comuni, dunque ulteriori 229mila euro.