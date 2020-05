LECCE – Il sindaco Carlo Salvemini ha spiegato, in diretta su Facebook, che ieri c’è stato solo un positivo in provincia: un caso della città di Lecce. Salgono a 79, dunque, i positivi totali dall’inizio della pandemia, ma la metà sono già guariti. Ieri, in Puglia 17 casi positivi, 500 in Lombardia. I posti occupati nelle terapie intensive sono fermi all’11 per cento. Il numero dei contagi medio è dello 0,07. La polizia continua a vigilare: 14 controlli sulle persone e 23 sulle attività, ma nessuna sanzione elevata. “Non è la fase del ritorno alla normalità, ma è una fase in cui nasce una normalità diversa” – afferma Carlo Salvemini in apertura della sua conferenza stampa online insieme a Giorgio Gori, sindaco di Bergamo.



“Per fortuna nessuna città italiana ha fatto la stessa esperienza con la morte che ha fatto Bergamo, con 650 decessi per l’epidemia, in una piccola città di oltre 122 mila abitanti, senza una diagnosi ufficiale (non rientrano nelle statistiche) – spiega il sindaco Gori – Le chiese si sono svuotate, ma le immagini di quelle bare trasportare dai militari sono indelebili”. Gli ospedali a marzo non erano più in grado di accogliere pazienti malati di covid: “La maggior parte delle persone morte fuori dagli ospedali, senza la possibilità di essere accolte in strutture che ormai erano state travolte. Ci sono state delle mancanze: non siamo riusciti a intercettare il contagio e a mettere in cura i malati prima che la malattia si aggravasse. La battaglia la vinci sul territorio. Abbiamo pagato la carenza di organizzazione di medicina territoriale.

TAMPONI INSUFFICIENTI

Riapriamo con il fiato sospeso, secondo il sindaco di Bergamo: “Il numero dei tamponi è largamente insufficiente”. Nel Veneto se ne fanno molti di più. Senza i tamponi di massa, secondo Gori, non si intercetteranno per tempo i malati e nemmeno gli asintomatici. “Il problema è che i servizi di prevenzione hanno pochi operatori e non si può mai superare una certa soglia di tamponi”.

LA PANDEMIA ECONOMICA

Il sindaco di Bergamo spiega che troppe persone sono fuori dalla protezione del governo, senza soldi, e i Comuni, obbligati al pareggio di bilancio, hanno le mani legate. “L’emergenza non è più sanitaria, al netto delle cautele da porre in essere, ma è quella economica”. Si attende una mossa concreta del governo. Anche i mezzi pubblici sono in crisi: si prende di più l’auto e il traffico aumenta. Difficile sostenere i costi dei mezzi pubblici con la metà dei posti. I problemi sono enormi e tutti si chiedono se il governo abbia già una visione, un progetto o una soluzione economica. Da soli i Comuni potranno solo andare in bancarotta o tagliare. Per ora di concreto c’è poco, anche le mascherine a 0,50 centesimi tardano a vedersi e abbiamo fallito nella riconversione delle aziende pugliesi per produrre DPI.

LE BACCHETTATE DI CARLO SALVEMINI AI LECCESI

In mattinata il sindaco di Lecce ha bacchettato i cittadini per le uscite eccessive nelle principali piazze: “Cosi non va. Ve lo dico senza diplomazie così è più chiaro. Come più volte detto da lunedì 4 maggio non siamo tornati alla vecchia normalità, alle care abitudini, ai vecchi riti. Da lunedì 4 maggio ci dobbiamo abituare ad una nuova normalità, che impone comportamenti e scelte cui non siamo abituati. Uscire da casa solo se necessario e per i motivi autorizzati. Non inventarsi ragioni per farlo, perché già ce ne sono tanti. Osservare distanze di sicurezza, indossare mascherine, evitare assembramenti. Perché vi dico questo? Perché il contagio aumenta. Perché continuano ricoveri. Perché la gente muore e tutto questo accade – pur con numeri inferiori rispetto alle settimane passate – perché il virus è ancora tra noi. Chiaro no? Questo significa che non possiamo passeggiare per il solo piacere di farlo; non possiamo decidere di scendere nella piazza sotto casa e metterci a chiacchierare con i vicini mentre i bambini giocano spensierati tra loro; non possiamo dare appuntamento agli amici per fare allenamento di gruppo all’aperto; non possiamo sostare davanti a bar e gelaterie e chiacchierare sorseggiando un caffè o mangiare un gelato. Come sta accadendo in questi primi giorni. Sono piaceri che non possiamo ancora consentirci. Ricordiamoci che ci sono migliaia di leccesi cui è impedito di tornare a lavoro e soffrono; ci sono migliaia di medici e infermieri sempre protetti da tute, occhiali, guanti e mascherine che ogni giorno negli ospedali rischiano la vita; le scuole saranno chiuse fino a settembre. E non per gioco. ma perché siamo ancora dentro un’epidemia pericolosa che ci ha addirittura imposto di creare cimiteri di fortuna, di sospendere funerali. Quindi vi confermo che la polizia locale sarà sempre impegnata ad evitare assembramenti in città. Ma su mia disposizione riprenderà a controllare le autocertificazioni di chi si trova per strada o nelle piazze o nei giardini pubblici; e sanzionare quanti non stanno rispettando le prescrizioni vigenti. Lo faccio perché la salute pubblica dipende dal comportamento responsabile di ciascuno di noi. e se ci mostriamo ancora indifferenti o superficiali rispetto a questa emergenza sanitaria occorre chiedere agli uomini in divisa di intervenire con i verbali. Non possiamo consentirci distrazioni. No. Andiamo avanti, uniti”.

RIPARTENZA DEVE FAR RIMA CON PRUDENZA: L’INTERVENTO DI SAVERIO CONGEDO

Intanto, dopo le polemiche sulla spesa nei centri commerciali, il centrodestra esprime apprezzamento per il monito di Salvemini ai cittadini, per bocca del segretario regionale di FdI, Saverio Comgedo: “Ho appena letto un post del Sindaco Salvemini con cui invita i leccesi alla prudenza precisando, giustamente, che dal 4 maggio non si è tornati alla piena normalità. In altre occasioni non ho condiviso il pensiero del Sindaco, per esempio quando esortava alla benevolenza verso gli ‘scellerati’ che nella fase più acuta dell’emergenza uscivano per ‘garantirsi un’ora d’aria’ o quando le sue parole sono suonate come un incoraggiamento a spostarsi nei comuni vicini per fare la spesa nelle grandi strutture. Questa volta, invece, sono d’accordo. La speranza di tutti noi è quella di tornare quanto prima alla nostra cara quotidianità che sarà possibile se il nostro comportamento sarà improntato alla responsabilità e al rispetto delle regole. In altre parole, proprio in questo momento in cui si intravede una flebile luce in fondo al tunnel, la parola ‘ripartenza” deve fare rima con prudenza’”.