Accusato di due tentati omicidi per il controllo dello spaccio, mafia e droga: nei guai un 24enne

CASARANO (Lecce) – Braccio armato del sodalizio e a capo della frangia criminale dopo arresti e blitz che avevano decimato il gruppo di riferimento. Giuseppe Moscara, 24enne di Casarano, avrebbe ricoperto un ruolo di primo piano nelle dinamiche criminali sviluppatesi nella cittadina sud salentina dopo l’omicidio di Augustino Potenza. Il procuratore aggiunto della Dda di Lecce, Guglielmo Cataldi, colloca il giovane nei luoghi in cui si sono consumati due fatti di sangue che hanno insanguinato Casarano dopo l’agguato mortale di Potenza: i tentati omicidi di Luigi Spennato e di Amin Afendi inseriti nella guerra per il controllo del territorio tra il clan Montedoro di cui avrebbe fatto parte Moscara e gli ultimi sodali di Potenza.

Sia nel primo che nel secondo agguato (a cui miracolosamente sono sfuggiti alla morte i due bersagli) Moscara imbracciava le armi che dovevano servire ad abbattere i rivali. Nel tentato omicidio di Spennato, atteso sotto la sua abitazione di campagna alla periferia di Casarano, Moscara era in compagnia di Antonio Andrea Del Genio. Entrambi imbracciavano armi micidiali: un fucile sten e due kalashnikov. Spennato riuscì miracolosamente a rimanere in vita nonostante la potenza di fuoco utilizzata dai suoi sicari. Ma, a distanza di quasi quattro anni (il tentato omicidio risale al 24 ottobre del 2016), è ormai cieco e paraplegico.

Ad ottobre dello scorso anno, Moscara avrebbe dovuto chiudere i conti con un altro sodale del defunto Potenza: Amin Afendi, giovane emergente, che doveva essere ammazzato per consentire al clan Montedoro di avere il pieno controllo delle dinamiche criminali. Anche il 28ene, di origini marocchine, scampò all’agguato tesogli proprio dal 24enne nonostante una consulenza di parte depositata di recente abbia evidenziato come le fattezze fisiche del sicario non fossero compatibili con quelle di Moscara. Per la Procura non ci sono dubbi: il killer avrebbe il nome e il cognome di Giuseppe Moscara sulla scorta delle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Casarano e dei colleghi del Nucleo Investigativo di Lecce. Quella sera, seguendo la ricostruzione contenuta nell’avviso di conclusione, Moscara affiancò a bordo di un’Audi Afendi appena salito sulla sua Golf. Vennero esplosi una decina di proiettili da due armi diverse: un fucile a munizionamento spezzato (pallettoni) ed un kalashnikov. Il 28enne rimase gravemente ferito ma riuscì, come Spennato, a salvarsi. Completata l’imboscata, seppur parzialmente, Moscara, in compagnia di un complice, raggiunse la zona del centro commerciale Carrefour dove incendiò l’Audi risultata oggetto di furto il 19 giugno scorso a Lido Marini.

Nell’avviso, che arreca in calce anche le firme dei pubblici ministeri della Procura ordinaria Massimiliano Carducci e Maria Vallefuoco, vengono contestati anche i reati di mafia e associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Moscara avrebbe fatto parte del sodalizio capeggiato da Tommaso Montedoro e smantellato con l’operazione “Diarchia”. Avrebbe partecipato materialmente ai due tentati omicidi e avrebbe fornito la propria disponibilità per eliminare anche Ivan Caraccio, di cui il clan non si fidava. E dopo la retata a carico dei suoi sodali (proprio con il blitz “Diarchia”), Moscara avrebbe ereditato le redini di Montedoro provvedendo al sostentamento dei sodali detenuti. Un clan mafioso, secondo la Procura e come confermato nella sentenza di primo grado nel processo “Diarchia” (a settembre è prevista la sentenza di secondo grado), in grado di gestire attività economiche, controllare autorizzazioni e appalti e fare soldi con lo spaccio di droga. E Moscara, da maggio del 2017 (dopo il blitz “Diarchia”), avrebbe provveduto alla gestione del business smerciando stupefacente in varie occasioni sfociate nell’altra accusa di detenzione e spaccio.

Un quadro indiziario estremamente variegato che inquadra Moscara come uno dei principali referenti della criminalità nel comune di Casarano pronto ad aprire il fuoco, a smerciare ingenti quantitativi di droga e a ricevere ordini dai detenuti dopo i loro arresti. Eppure la difesa non ha mai creduto che Moscara sia stato il killer di Afendi. Con una consulenza, a firma dell’ingegnere informatico Luigina Quarta, sono state confutate le prove raccolte dagli investigatori: l’individuo immortalato in via 4 novembre aveva un’andatura zoppa a causa di un difetto alla gamba sinistra e massa muscolare e altezza non risulterebbero compatibili con quelle di Moscara. In più, come ha dichiarato lo stesso indagato, Moscara in quei giorni si trovava fuori Regione con la sua famiglia.

Nei prossimi 20 giorni l’avvocato Simone Viva potrà chiedere un interrogatorio del proprio assistito (in carcere dal 4 novembre) o presentare memorie difensive nell’ambito di un’inchiesta in cui al 24enne vengono contestate accuse pesantissime.