Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati come fossero vecchi giocattoli .. Ogni anno migliaia di animali muoiono Oppure consumano le loro esistenze chiuse in gabbie buie .. Quest’anno porta il tuo migliore amico in vacanza con te.. scopri la bellezza di essere in FAMIGLIA . Posted by ENPA Puglia on Wednesday, July 8, 2020

ENPA Puglia , è da sempre attiva , attraverso le articolazioni territoriali, nel recupero di animali in difficoltà , prevalentemente vittime di abbandono e/o maltrattamento.

In estate le vittime di abbandono aumentano vertiginosamente e spesso , quando non muoiono di fame o investiti , vanno incontro ad una morte ancora più dolorosa, e lenta : il canile.

Nonostante sia opinione diffusa che il canile sia una salvezza , di fatto rappresenta una espiazione senza colpa.

Ideato e diretto dall’Arch Daniela Fanelli, coordinatrice regionale ENPA ,vuole smuovere quelle coscienze che sono ancora fermamente convinte di agire nel bene del cane, e sensibilizzare tutte le persone che assistono all’abbandono di un animale a sporgere denuncia.

Un cane o un gatto abbandonato possono costare molto, in termini di sicurezza stradale , in termini di spese di pronto soccorso per l’animale stesso e anche, qualora finisse in un canile ( o gattile sebbene in Puglia non ce ne siano ancora) , in termini di spesa pubblica per il mantenimento dell’animale stesso.

Insomma , non è necessario amare gli animali per capire che è indispensabile il senso civico e denunciare chi abbandona.

Al Sindaco Ing. Antonio Decaro , che ha partecipato alla realizzazione dello spot, va il nostro più sentito grazie , per aver dedicato ancora una volta il suo tempo e aver messo la faccia e anche per aver ascoltato noi volontari su tematiche spesso dimenticate dalle amministrazioni comunali.

La Protezione Animali dal 1871 Ringraziamo il consigliere con delega al randagismo Livio Sisto che , da sempre sensibile al tema animalista , ci ha supportato per la realizzazione dello SPOT.

Grazie ai volontari che hanno vestito i panni dei cattivi pur essendo loro la vera salvezza di tanti animali e grazie a William Volpicella e Valentina Gadaleta per aver girato e montato il video e per aver partecipato come attori con rara sensibilità.

Un ringraziamento speciale va a Renato Ciardo , che nonostante i mille impegni , ha prestato la sua voce per interpretare i nostri pensieri lungo tutto lo SPOT.

Le immagini si susseguono crude , una voce fuori campo legge il capo d’accusa e la sentenza “COLPEVOLE” : il nostro è un tribunale morale perché di fatto la legge non prevede pene adeguate per atti di violenza e/o uccisione degli animali.

In netto contrasto con volti e atmosfere cupe della prima parte dello spot ci sono i colori e il clima di gioia di chi ha deciso di portare il proprio cane o gatto in vacanza.

Le riprese sono state effettuate all’interno del canile sanitario, luogo in cui vengono portati i cani appena recuperati dal territorio dal personale addetto e sulla spiaggia di San Girolamo a Bari.

Dietro questa realtà si nascondono mille difficoltà , paure , morti e anche tante rinascite che sono esclusivamente merito dei volontari e a cui vogliamo dare atto del meraviglioso lavoro che fanno .

Aiutateci a migliorare la loro vite!