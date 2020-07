Altri due positivi al SARS-CoV-2, un 65 enne e un albanese che rientrava dalla sua nazione di origine

SALENTO – Ci sono due nuovi casi di positività al SARS-CoV-2 nella provincia leccese: si tratta di un uomo italiano del ‘55 e di un albanese rientrato dalla sua nazione originaria. Il secondo caso è sintomatico (il soggetto è stato costretto a rivolgersi all’ospedale di Casarano) e si rischia un terzo caso, che dev’essere vagliato in queste ore. Non è il primo caso di covid importato dall’Albania in quest’ultimo mese. L’Asl è a lavoro per ricostruire la catena dei contatti e per isolare tutti i soggetti che hanno avuto a che fare con questi due nuovi contagiati. Sono tutti casi previsti dal SISP, perché il nuovo coronavirus continua a circolare nel mondo e in una società globalizzata è inevitabile imporrare qualche caso in Puglia ora che sono state riaperte le frontiere e gli sbarchi sembrano essere ripresi con più regolarità.