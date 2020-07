“Devi fare sesso più spesso” e altre offese sessiste: consigliera comunale denuncia un collega

TRICASE (Lecce) – Offese sessiste e provocazioni a sfondo sessuale davanti ad altri colleghi e la consigliera comunale di Tricase, in quota al Movimento 5Stelle, Francesca Sodero querela il collega Vito Zocco. In Procura è stato aperto un fascicolo d’indagine in cui si ipotizza il reato di diffamazione aggravata. Una guerra psicologica e di sesso andata avanti per mesi senza che il consigliere comunale recitasse un mea culpa pubblico chiedendo quelle scuse che avrebbero potuto chiudere la vicenda senza dover investire la magistratura.

La consigliera comunale, eletta nel 2017, (il Comune di Tricase, nel frattempo, è stato commissariato dopo le dimissione del sindaco Carlo Chiuri) ha così deciso di porre un freno ad una lunga sequela di insulti, offese e provocazioni denunciando il collega con una denuncia querela depositata dal suo avvocato Roberta Romano. Ha dovuto cambiare modo di vestire per non dare adito a commentini che il collega le avrebbe rivolto per mesi. Senza essere più libera come esponente politica e soprattutto come donna. Sin dall’inizio del suo incarico ha dovuto sopportare, in occasione ed a margine delle riunioni istituzionali, esternazioni sessiste ed espressioni sguaiate da parte del collega Vito Zocco. La prima tra gennaio e febbraio del 2018, quando dopo una commissione, continuando a commentare, tra consiglieri, sugli argomenti trattati nella seduta, il collega, dopo un suo intervento, le avrebbe detto: “Sodero, se nu te stai citta, te violento”.

Le battutine erano continue quasi ad ogni incontro istituzionale: se vestiva in modo sobrio era troppo severa; se indossava capi più femminili, era provocante. Così dopo una trasferta a Roma, sempre nell’ambito di una commissione, Zocco avrebbe insultato la collega dicendole: “Ah tu sei andata a Roma per cercare i negretti, no? Che lì ce ne sono tanti!”. Alla presenza di altri colleghi consiglieri. Malgrado ogni volta la consigliera abbia cercato di far capire espressamente il proprio disappunto e il fastidio per quell’atteggiamento offensivo e denigratorio, il consigliere avrebbe continuato nel suo atteggiamento.

L’ultimo e più grave episodio che ha fortemente ferito l’onore della consigliera risale a dicembre del 2019 quando, al termine del consiglio comunale, la Sodero sarebbe stata invitata al bar per una consumazione e lo scambio di auguri, insieme ad altri consiglieri, tra cui proprio Vito Zocco. Mentre si discuteva su temi politici, Zocco si sarebbe rivolto alla collega dicendole: “Sodero e nu pensi cu trombi de chiui!”. Un attacco sfacciato. Contro una donna e contro una politica. In un luogo pubblico, alla presenza di persone estranee. Qualche giorno dopo la consigliera ha scritto un post su Facebook che, come effetto, ha prodotto attestati di solidarietà anche da parlamentari e consiglieri regionali e un’eco nazionale dell’intera vicenda. E nonostante la consigliera abbia chiesto delle scuse pubbliche per chiudere bonariamente la questione per far passare un messaggio culturale, oltre che per far cessare questo atteggiamento molesto nei suoi riguardi, Zocco in commissione avrebbe minimizzato l’accaduto dicendo alla collega di non prendersela a male perché non era stata sua intenzione ferirla.

Nel successivo consiglio comunale del 30 dicembre avrebbe continuato ad avere il solito atteggiamento sprezzante sostenendo che la Sodero avrebbe agito in quel modo alla ricerca di notorietà, che aveva travisato i fatti approfittando di un’amicizia (mai esistita) e di confidenze reciproche (in realtà mai concesse da parte della consigliera, né tantomeno ricambiate). Tutto senza pronunciare una parola di scuse. Nonostante un clima del genere, la consigliera ha tentato ancora la via del componimento bonario, tramite il proprio legale, senza esito. A margine della vicenda in cui un esponente politico si sarebbe macchiato di esternazioni sessiste, questa continua ed imbarazzante serie di battute a sfondo sessuale da parte del consigliere avrebbe di fatto imposto alla collega di modificare il proprio modo di vestire allorquando doveva presentarsi per le riunioni istituzionali per cercare di evitare ogni forma di commento sessista. E nel 2020, questo è forse l’aspetto più mortificante di tutta questa vicenda.