LECCE – Non è andata giù a Puglia Popolare la bacchettata del capogruppo PD, Antonio Rotundo, che definendo alcune aree verdi della città mal messe e chiedendo un direttore di esecuzione del contratto che garantisca un lavoro migliore, ha attaccato indirettamente Dino Pagliaro. Questo almeno si evince dal l’interpretazione che ne ha dato Luigi Mazzei, segretario provinciale di Puglia Popolare, candidato al Consiglio regionale, che oggi tira le orecchie al Pd: “MI CHIEDO SE IL PD È IN MAGGIORANZA… – esordisce il coordinatore di Puglia Popolare in un comunicato stampa-

La nuova polemica sulle aree verdi affidate alla Lupiae Servizi, dopo quella sui debiti fuori bilancio, mi fa pensare che il PD non sia un partito di maggioranza. Semplici informazioni che un partito con due Assessori e quattro Consigliere potrebbe ottenere dagli uffici con una semplice informazione diretta, si trasformano in roboanti polemiche interrogazioni. Bastava prendere visione del cronoprogramma degli interventi di manutenzione stilato dall’Assessorato All’Ambiente e verificare se il lavoro fisse stato svolto in maniera impeccabile dalla Lupiae.

Che risulta documentato fotogradicamente. Rotundo forse confonde le aziende che svolgono altra manutenzione del verde in città con la Lupiae. Tra le prerogative di un Consigliere Comunale vi è certamente quello di controllo e verifica dell’attività amministrativa, che andrebbe esercitata informandosi bene sulle segnalazioni e controllando, nel caso in questione, se i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte. Forse sarebbe il caso di riflettere se sia meglio affidare la gestione del verde pubblico tutto alla Lupiae Servizi, così come era in passato, per consentire un controllo unico complessivo degli interventi. Credo sia evidente a tutti che il nuovo amministratore unico della Lupiae Servizi il dr. Alfredo Pagliaro abbia dato una svolta positiva alla società divenuta operativa ed efficace”.