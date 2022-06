Nuovo sistema di tassazione Unisalento, università più accessibile e meno costosa

Nella seduta odierna del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo Salentino si è discusso rispetto all’approvazione del Manifesto degli Studi, parte III, ovvero la sezione relativa alla contribuzione studentesca.

Sul provvedimento interviene Francesco Liaci, in CdA per l’Associazione LINK Lecce: “Grazie al nostro lavoro in questi ultimi mesi siamo riusciti ad ottenere il sistema di tassazione più accessibile d’Italia: NO TAX AREA A 25.000€ DI ISEE, grazie alla quale 12.000 studenti su 17.000 saranno esentati dalle tasse. Ma non solo, diminuisce anche la contribuzione studentesca per le successive fasce di ISEE, tutelando inoltre anche gli studenti meritevoli fino al II anno fuori corso esonerandoli dalla sovrattassa.”

Link Sponsorizzato

Giorgio Fuso, Esecutivo di LINK Lecce e Consigliere di Dipartimento di Scienze dell’Economia, festeggia il risultato raggiunto: “con la nostra campagna #noilacrisinonlapaghiamo, l’obiettivo primario che ci eravamo posti era la maggior tutela degli studenti e delle studentesse che, a causa della crisi generata dal COVID-19, avrebbero subito gravi ripercussioni sul loro percorso accademico. La totale gratuità dell’istruzione è uno dei principi cardine della nostra associazione, e quello di oggi rappresenta un grosso passo in avanti!”