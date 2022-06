Bisticcia con un disabile per chi è arrivato prima davanti alla cassa di un supermercato e lo spedisce in ospedale

NARDO’ (Lecce) – Bisticcia con un disabile sull’ordine di arrivo davanti alla cassa di un supermercato e lo picchia con una tale violenza da spedirlo in ospedale. P.I., 57enne di Nardò, è ora accusato di lesioni personali aggravate (perché la prognosi definitiva nei confronti della vittima è risultata superiore ai 40 giorni). L’udienza preliminare è fissata per il prossimo 25 settembre davanti al gup Sergio Tosi. La vittima, sulla trentina d’anni, ora, sta meglio nonostante per le conseguenze di quell’aggressione abbia dovuto effettuare diverse visite mediche e accertamenti.

D’altronde l’episodio, in attesa della ricostruzione anche della controparte, è da censurare. Risale a luglio dello scorso anno e si consumò all’interno di un supermercato di Nardò. Già in altre occasioni, P.I. aveva preso di mira il disabile con offese e insulti. Quel giorno, però, andò ben oltre. I due si sarebbero incrociati davanti alla cassa e sarebbe sorto un battibecco su chi fosse arrivato prima. Dalle parole ai fatti il passo fu molto rapido. P.I. si sarebbe scagliato contro il disabile davanti allo sguardo stupefatto di clienti e dipendenti del supermercato. Gli stessi che avrebbero cercato di frapporsi per allontanare il disabile dalle mani del suo aggressore.

La vittima venne immediatamente accompagnata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Copertino dove i medici refertarono la rottura di un dente e un occhio tumefatto. Con i successivi certificati medici la prognosi definitiva superò i 40 giorni. Già davanti ai medici, il disabile raccontò di aver subìto un’aggressione. E subito dopo si presentò presso la caserma dei carabinieri di Nardò per denunciare il suo aggressore fornendo ai militari, al comando del luogotenente Vito De Giorgi, nome e cognome dell’uomo. A quel punto è stata avviata un’indagine sfociata in una richiesta di rinvio a giudizio a carico di P.I. a firma del pubblico ministero Maria Consolata Moschettini.

L’imputato è difeso dall’avvocato Giovanni Dell’Atti. La vittima, nel corso dell’udienza preliminare, si costituirà parte civile con l’avvocato Francesco Polo.

