Covid, altri 22 casi in Puglia, ma per Lecce è tregua. Asl, tamponi all’esterno

PUGLIA – Nella provincia di Lecce c’è stata una tregua nelle ultime 24 ore: lo testimonia il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 15 agosto 2020. Sono stati registrati 1.745 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 22 (ventidue) casi:

7 casi residenti in provincia di Bari, 13 casi residenti in provincia di Foggia, 2 casi residenti in provincia di Taranto.

Non sono stati registrati decessi. L’Asl di Lecce continua con la “caccia agli asintomatici“, rintracciando i contatti dei positivi e monitorando tutti gli addetti ai lavori. Nella foto di copertina potete notare la postazione fissa per i tamponi all’interno dell’ ASL-LE in prossimità Direzione Generale, dove è presente il direttore amministrativo Antonio Pastore. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 266.293 test. Il contagio in Puglia sta tornando ai livelli di maggio: i responsabili della task force pugliese invitano alla prudenza e a evitare gli assembramenti.

3.981 sono i pazienti guariti.

308 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.843, così suddivisi:

1.578 nella provincia di Bari;

390 nella provincia di Bat;

681 nella provincia di Brindisi;

1.266 nella provincia di Foggia;

606 nella provincia di Lecce;

290 nella provincia di Taranto);

32 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 15-8-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/iyXD8

Dichiarazioni dei DG delle Asl di Bari, Foggia e Taranto, Antonio Sanguedolce, Vito Piazzolla e Stefano Rossi:

“Nelle ultime 24 ore – spiega il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce – il nostro Dipartimento di prevenzione ha individuato 7 nuove positività al Covid19. Si tratta di 4 rientri dalla Grecia e uno da Malta. Per due casi, invece, sono in corso approfondimenti. Per uno dei nuovi positivi si è reso necessario il ricovero ospedaliero”.

“Oggi in provincia di Foggia sono stati registrati 13 nuovi casi di persone positive al COVID 19 – rende noto il Direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla -. Di questi: 4 sono collegati a focolai preesistenti; 1 è stato individuato grazie alla segnalazione di un medico di famiglia; in 2 casi di tratta di cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; gli ultimi 6 sono cittadini della provincia di Foggia di rientro da Malta, Spagna e Polonia”.

I casi registrati a Taranto riguardano un rientro dalla Spagna e un paziente sintomatico. Lo spiega il Dg della Asl Taranto, Stefano Rossi, precisando che “il dipartimento di prevenzione è al lavoro per ricercare i contatti stretti e provvede alla sorveglianza sanitaria. Ancora una volta l’appello è all’autosegnalazione e alle precauzioni”.