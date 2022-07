Nel bar in centro troppi clienti e nessuno indossa la mascherina, scatta la chiusura per 5 giorni

GALLIPOLI (Lecce) – Nel bar clienti e dipendenti senza mascherina, tra l’altro a meno di un metro di distanza l’uno dall’altro e per l’esercizio commerciale scatta la chiusura per cinque giorni oltre ad una multa di 400 euro.

È il bilancio dei controlli eseguiti dagli agenti del commissariato di Gallipoli e dai colleghi della sezione amministrativa, nell’ambito degli accertamenti in città per verificare il rispetto delle normative anticontagio e contrastare ogni situazione di illegalità.

Link Sponsorizzato

La verifica, documentata anche dagli operatori della polizia scientifica, ha interessato un bar nel centro di Gallipoli, all’interno del quale i poliziotti hanno sorpreso vari clienti intenti a consumare nel locale, sprovvisti di mascherine così come il proprietario del bar ed alcuni suoi dipendenti.

Constatato l’assembramento, vietato ai tempi del COVID-19, i poliziotti hanno così sgombrato il locale, sanzionando il titolare e chiudendo il bar per cinque giorni. Non è escluso che il provvedimento di chiusura possa essere esteso.

Link Sponsorizzato

Durante i controlli incessanti delle forze di polizia, inoltre, in zona Baia Verde è stato sorpreso un cittadino gambiano in possesso di quasi mezzo etto di droga tra marijuana e cocaina. Inutile per lui la fuga tra le dune di sabbia: i poliziotti lo hanno raggiunto e, dopo avere recuperato la droga che aveva nascosto alla vista della pattuglia, lo hanno denunciato a piede libero.

Il gambiano, un 26enne senza fissa dimora, verrà segnalato alla Questura di Foggia visto che è pendente una richiesta di asilo politico.