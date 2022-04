“Aria di derby”, militare barese picchiato in un bar finisce in ospedale: indagato un 22enne

LECCE – Potrebbe esserci la storica rivalità tra leccesi e baresi dietro l’aggressione di un militare, originario di Bari e di stanza presso la caserma “Nacci”, picchiato in un bar, a pochi passi dalla caserma, e poi finito in ospedale il 18 maggio scorso. M.M., classe ’98, è stato così raggiunto da un avviso di chiusa indagine fatto notificare dal pubblico ministero Donatina Buffelli. L’accusa è quella di lesioni personali aggravate dai futili motivi.

L’aggressione risale al 18 maggio scorso quando un gruppo di giovani locali avrebbe adocchiato i militari intrattenersi nel bar. Tra le due “fazioni”, in breve, è scoppiato un diverbio. Ad avere la peggio un commilitone barese colpito al volto con un pugno costretto a farsi curare in ospedale per fratture scomposte al naso con una prognosi di 25 giorni. Appena dimesso, il militare ha sporto denuncia.

Link Sponsorizzato

Il suo racconto è stato incrociato con le dichiarazioni fornite dai colleghi del giovane ferito e grazie anche alla visione delle telecamere di videosorveglianza gli agenti di polizia sono riusciti ad identificare il presunto responsabile dell’aggressione risalendo all’auto utilizzata per guadagnare la fuga dal bar trasformato in un saloon. L’indagato è difeso dall’avvocato Mariangela Calò.