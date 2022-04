Bimba nata dopo ripetute violenze sulla figlia: condanna ridotta da 30 a 17 anni per il padre

SALENTO – Da 30 a 17 anni. Sostanzioso sconto di pena in Appello per un 54enne residente in un comune del Basso Salento accusato di aver violentato per 15 anni la figlia rimasta incinta per due volte dopo le ripetute violenze del padre. I giudici di secondo grado (Presidente Giovanni Surdo) hanno ridotto la condanna inflitta il 9 dicembre dello scorso anno dai giudici della prima sezione penale allungando di un anno i termini della prescrizione (13 dicembre 2008) e ritenendo che la gravità dei fatti possa comunque rientrare in una pena quasi dimezzata. Un livellamento verso il basso nonostante due sostituti procuratori generali Salvatore Cosentino e Maria Rosaria Micucci avessero invocato il primo 27 anni e la seconda la conferma della condanna di primo grado. Un verdetto che valorizza le argomentazioni difensive sostenute nei due gradi di giudizio dall’avvocato difensore Luigi Corvaglia che aveva chiesto e ottenuto, nello scorso mese di luglio, una rinnovazione della perizia per appurare, come è stato poi effettivamente confermato, che la ragazzina nata dalle presunte violenze in casa fosse effettivamente figlia di un padre orco. Confermate, invece, le statuizioni di parte civile con l’avvocato Erlene Galasso.

Le accuse erano sfociate nell’arresto dell’uomo. Secondo le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce, la figlia del 54enne sarebbe stata vittima di abusi e violenze dal 1995 fino al 2010. In un caso costretta ad abortire, in un altro a tenere, crescere ed educare la bambina. Dopo l’ultimo incesto a distanza di anni la vittima denunciò consentendo a dicembre di arrestare il padre incastrato dal test del dna.

La figlia è ora lontana. Si è trasferita in provincia di Brindisi dove vive con un nuovo compagno. E, proprio grazie al suo uomo, la giovane, ora di 30 anni, ha trovato il coraggio di confidarsi prima scrivendo una lettera al compagno poi rivolgendosi alle forze dell’ordine. Ai carabinieri ha raccontato le ripetute violenze a cui sarebbe stata costretta sin dall’età di 7 anni. Un lungo viaggio nei ricordi per scacciare i fantasmi che aleggiavano nella mente da anni. La donna aveva paura. Paura che quell’uomo potesse compiere le stesse nefandezze sulla figlia e su un suo secondo figlio avuto da un precedente matrimonio.

Il materiale probatorio, raccolto in pochi mesi, è stato mortificante. La giovane sarebbe stata palpeggiata più volte, costretta a subire rapporti sessuali completi. Sotto la minaccia di essere percossa: “Con me non devi scherzare…te la faccio pagare”, le diceva il padre. Minacce anche dopo. Nel 2008, in particolare, quando la ragazza, a soli 15 anni, rimane incinta dopo un primo incesto. Viene accompagnata dal padre e dalla madre (a cui la ragazza aveva raccontato che la gravidanza era stata causata dai rapporti sessuali con il genitore) presso l’ospedale di Gagliano del Capo e costretta a fornire una versione di comodo. Che potesse allontanare qualsiasi sospetto dall’uomo. Così ai medici, Marta (nome di fantasia) riferisce di essere stata violentata da una persona che non conosceva. Ma una volta rientrata in auto, nonostante i manifestati dolori causati dall’aborto, sarebbe stata nuovamente violata nell’intimo dal padre.

Ogniqualvolta la ragazza simulava di stare male procurandosi conati di vomito per evitare di uscire da sola con il padre, consapevole del fatto che sarebbe stata costretta ad avere rapporti sessuali ed il padre scopriva che si trattava di vomito indotto, veniva punita. Costretta a subire rapporti sessuali con ancora maggiore violenza. Sino al concepimento della figlia nata dalla relazione incestuosa all’età di vent’anni. Nascosta anche questa e dichiarata figlia dell’ex marito. I carabinieri del posto, insieme ai colleghi del Nucleo investigativo, hanno acquisito ulteriori riscontri alle dichiarazioni della persona offesa costituiti, in particolare, dagli accertamenti del collegio medico legale nominato dal pm per indicare gli assetti genetici ricavabili del dna della bambina, della madre e dell’indagato. Da qui la paternità accertata di quest’ultimo.