“Bimbi minacciati e presi a calci e pugni”: a processo maestra in pensione di una scuola dell’infanzia

NARDO’ (Lecce) – Schiaffi, pugni, sculacciate nonché offese di ogni genere nei confronti degli alunni di un’intera classe di una scuola dell’infanzia di Nardò. Senza distinzioni di genere. Maschietti o femminucce. Per complessivi 27 bambini. Da queste terribili accuse cristallizzate in un corposo capo d’imputazione dovrà difendersi I.F., 61enne di Nardò, a davanti al giudice monocratico Fabrizio Malagnino dopo il rinvio a giudizio disposto dal gup Michele Toriello, a conclusione dell’udienza preliminare. Nel frattempo la maestra è andata in pensione ma la sua ultima fase di vita professionale è stata costellata da una coda inattesa: sospesa a metà giugno dello scorso anno dall’insegnamento per sei mesi (misura interdittiva poi revocata). In aula, a partire dal prossimo mese di novembre, saranno presenti anche otto genitori dei bambini, oggetto delle presunte vessazioni, rappresentati dagli avvocati Cosimo Perrone, Alberto Gatto, Anna Inguscio, Antonio Falangone, Anna Sabato, Giuseppe Bonuso, Simone Fontana e Antonio Greco. Citato come Responsabile Civile, il Miur.

Eppure i casi di presunti maltrattamenti, ripresi con cimici e microspie piazzate dai carabinieri di Nardò (al comando del luogotenente Vito De Giorgi) coordinati dall’ex pm Donatella Palumbo, sono stati decine e decine. Tanto che i bambini respiravano un clima di terrore quotidiano. Scappavano quando la maestra si avvicinavano loro. Avevano paura. Erano colti da crisi di pianto e non volevano più andare a scuola.

In questo caso oltre alle minacce ci sarebbero anche i segni sul corpo. Come i lividi su un bambino. Così come avrebbe accertato la madre di un giovanissimo allievo mettendo in moto le indagini. “La maestra grida ed è cattiva” le confidò il figlio. Che non voleva più andare a scuola. Piangeva. E aveva il sonno disturbato. Non era l’unico. Anche la madre di un altro bambino, sentita a sommarie informazioni subito dopo, confermò le difficoltà del figlio a frequentare la scuola. Nessuna turbamento psichico dettato dall’età; nessun squilibrio mentale nella psiche dei ragazzini. Le difficoltà nello studio e nel relazionarsi si dovevano addebitate a quella maestra “cattiva”. Così dal 27 febbraio fino all’11 aprile del 2019 i militari hanno ricostruito una mole di episodi che ha poi convinto il giudice a sospendere la maestra.

Intimidazioni raccolte con intercettazioni ambientali (audio e video) e contenute nell’ordinanza di 70 pagine a firma del gip Edoardo D’Ambrosio: “Guai a te se ti muovi, ti taglio le gambe con la forbice…alzati guai a te se ti muovi…falla venire qua che gli taglio…”. Bersaglio: una bimba punita a schiaffi per essersi allontanata dal banco. Quel giorno stesso (il 27 febbraio scorso) un’altra piccola allieva viene bersagliata. Non vuole mangiare e la maestra ha il suo metodo per convincerla ad aprire la bocca: “Non c’è nient’altro per oggi di secondo…mo ti ria nu…”. Altri episodi in serie, uno più significativo dell’altro. Nella galleria degli orrori rimane impresso quanto accaduto il 12 marzo. La maestra, immortalata nel video, sculaccia una bambina e poi la minaccia: “Ti taglio le gambe…ti spezzo le ossa”. E poi altre intimidazioni. Del tipo: “Se ti alzi di nuovo ti tiro un pugno e ti faccio finire in ospedale”; “Mo ti spezzo li anche a doi (ora ti spezzo le gambe in due ndr); “Sbrigati, si no mo ti spezzi li osse”; “Non voglio sentire né parlare né respirare”; “Tu sei stupida…tu sei scema…se ti permetti ti uccido”.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia la maestra confessò di aver adottato metodi d’insegnamento fin troppo severi ma inseriti in un contesto di totale difficoltà: 30 alunni da gestire da sola in un’età in cui la vivacità è un tratto peculiare di tanti bambini. Sempre davanti al gip contestò il contenuto di alcune conversazioni intrattenute con gli alunni e nel corso delle indagini ha anche depositato voluminose memorie difensive. Ora sarà un processo ad appurare la veridicità dei fatti contestate alla maestra ora in pensione difesa dagli avvocati Giuseppe e Giulia Bonsegna.