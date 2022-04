Blitz antimafia contro clan Santapaola: un arresto anche nel Leccese

GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) – Lambisce anche il Salento il blitz antimafia con cui i carabinieri di Catania hanno smantellato una presunta frangia del clan Santapaola-Ercolano, egemone nel capoluogo etneo. Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita anche in provincia di Lecce, a Gagliano del Capo per l’esattezza dove all’alba i militari hanno prelevato dalla sua abitazione Giovanni Bonaccorso, venditore ambulante, 46enne di origini siciliane, (difeso dall’avvocato Luca Puce). L’uomo risulta uno dei 21 destinatari dell’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Catania e che ha interessato anche l’hinterland milanese dove la mafia siciliana aveva allungato, ancora una volta, i propri tentacoli. Gli indagati rispondono, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e lesioni pluriaggravate, con l’aggravante del metodo mafioso. A sette persone il provvedimento restrittivo è stato notificato in carcere.

Più nello specifico l’indagine, denominata “Iddu”, ha consentito di delineare il ruolo di primo piano ricoperto da Benedetto La Motta, 62 anni, secondo le indagini referente per la zona di Riposto e Giarre della famiglia di Cosa Nostra catanese dei Santapaola-Ercolano, nonché quella dei suoi più fedeli collaboratori tra i quali il 76enne Antonino Marano, noto come il “killer delle carceri”.

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del boss Benedetto La Motta, detto “Benito” o “Baffo”, 62enne di Riposto, e Paolo Censabella, 62enne di Mascali, che devono rispondere di omicidio, con l’aggravante di aver agito con premeditazione e con crudeltà. Alcuni degli indagati erano già stati individuati quali mandanti ed autori dell’omicidio del giovane Dario Chiappone, barbaramente ucciso in via Salvemini a Riposto nell’ottobre del 2016. Il movente, emerso dalla indagini, era legato a motivazioni sentimentali ed economiche riconducibili al suo rapporto di frequentazione con una donna, che era l’ex convivente di uno degli indagati destinatario del provvedimento cautelare

L’operazione dei carabinieri si inserisce nell’ambito di una precisa attività di contrasto avviata d’intesa con la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica etnea e posta in essere dall’Arma nei confronti della famiglia di Cosa Nostra catanese Santapaola-Ercolano sia nel capoluogo che nell’intera provincia, attraverso l’impiego di componenti investigative altamente specializzate per il contrasto alle infiltrazioni del sodalizio nel settore delle attività economiche nonché delle compagnie dei carabinieri per la disarticolazione dei gruppi mafiosi protesi al controllo diretto del territorio.

