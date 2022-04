Covid, l’Arma dei Carabinieri tira un sospiro di sollievo: negativi tutti i tamponi sui militari

CASARANO (Lecce) – Tutti negativi i carabinieri sottoposti a tampone, scattati a tappeto dopo la positività accertata in un sottufficiale dell’Arma, in servizio a Casarano, che aveva partecipato ad un matrimonio di un suo superiore in Calabria ad inizio settembre.

I test erano stati eseguiti sia su oltre una decina di comandanti di stazione della Compagnia di Casarano, che il 10 settembre scorso ( pochi giorni dopo il matrimonio “incriminato) avevano partecipato ad un incontro, sia sugli altri militari del reparto comandato dal sottufficiale e della caserma.

I tamponi sono stati eseguiti su una cinquantina di persone in tutto, che per il momento rimarranno in quarantena presso le proprie abitazioni, in attesa di un probabile secondo tampone per confermare la loro negatività al virus prima di tornare in servizio.

Sono risultati positivi al Covid-19, invece, il sottufficiale e la moglie, entrambi asintomatici.