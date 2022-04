Lesioni su una paziente dopo il parto? Cassazione conferma assoluzione per due ginecologi di una casa di cura

GALATINA/LECCE – Per la legge italiana sono innocenti i due ginecologi in servizio presso la casa di cura San Francesco di Galatina coinvolti nell’inchiesta sulle lesioni riportate da una paziente di Neviano subito dopo un parto. Ad apporre il sigillo definitivo sulla lunga vicenda giudiziaria è stata la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso dell’avvocato di parte civile, Elvia Belmonte, confermando così il verdetto di assoluzione già emesso nel primo e nel secondo grado di giudizio. Sul banco degli imputati erano finiti P.V., 66enne di Galatina e G.G., di 72, di Lecce, due noti e stimati ginecologi accusati di aver causato delle complicazioni su una paziente dopo il parto.

I fatti risalgono al 12 ottobre del 2009. I due medici, secondo l’impostazione accusatoria, “con negligenza e imperizia”, avrebbero effettuato l’intervento di taglio cesareo sulla paziente seguendone il decorso post operatorio provocando sulla donna lesioni gravissime con pericolo di vita e la perdita della capacità di procreare. Per le complicanze post parto, la paziente sarebbe stata costretta a sottoporsi ad un intervento di laparosterectomia totale. Da qui la denuncia e l’apertura di un fascicolo d’indagine.

La sentenza assolutoria emessa nel processi di primo grado era stata appellata dal procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone e dalla parte civile ma la prima sezione penale della Corte d’appello, nel marzo di un anno fa, confermò il verdetto di primo grado nonostante la perizia dei medici Urso e Liguori avesse censurato la condotta degli imputati. In ogni caso a prevalere è stata la linea difensiva sostenuta in tutti questi anni dagli avvocati Giuseppe Corleto e Donato Mellone che hanno sempre sostenuto come i due medici abbiano adottato tutte le procedure previste dalla professione che potesse essere imputata loro alcun tipo di negligenza.