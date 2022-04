Libera Lecce segnala: “Non tutti i Comuni hanno ancora pubblicato elenco dei beni confiscati alla Scu”

SALENTO – C’è un intoppo nel percorso di legalità e di definitivo distacco dagli anni bui in cui molti paesi del Salento hanno convissuto sotto la pesante cappa della Sacra Corona Unita. Un intoppo che si è impantanato nelle vie della burocrazia e che si spera possa arrivare a definitiva risoluzione in tempi brevi. La segnalazione arriva dal Coordinamento provinciale Libera Lecce che sta realizzando un’attività di monitoraggio dei beni confiscati presenti nella in tutta la provincia finalizzata a strutturare un patrimonio di conoscenze utile e ad offrire un valido supporto ai soggetti coinvolti in attività di valorizzazione a fini sociali dei beni confiscati.

Ebbene, da una prima ricognizione effettuata partendo dai dati forniti dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, emerge che in Provincia di Lecce sono stati destinati circa 260 beni immobili a 25 Comuni. L’elenco, reso pubblico (nel sito internet istituzionale dell’ente), deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione.

Link Sponsorizzato

Il monitoraggio in corso ha evidenziato che nel mese di maggio solo 10 dei 25 comuni destinatari avevano provveduto a formare tale elenco; in molti casi gli elenchi pubblicati non sono aggiornati. A seguito del monitoraggio compiuto, Libera Lecce ha inviato una comunicazione riservata a tutti i Comuni che ancora non avevano l’elenco, invitandoli a dotarsi di quanto previsto dalla norma. A distanza di circa due mesi si è notato un netto miglioramento e ad oggi sono 15 su 25 i Comuni dotati di elenco dei beni confiscati.

I Comuni che non hanno pubblicato l’elenco dei beni confiscati risultano:

Alliste Carmiano Castrignano del Capo Galatina Lequile Lizzanello Parabita Salve San Donato di Lecce Trepuzzi

Link Sponsorizzato

I Comuni che, invece, hanno pubblicato l’elenco dei beni confiscati sono:

Campi Salentina Casarano Cavallino Copertino Lecce Matino Melendugno Monteroni di Lecce Nardò Porto Cesareo Squinzano Surbo Taurisano Ugento Vernole

La pubblicazione dell’elenco ed il suo aggiornamento, oltre a non essere facoltativi, rappresentano un importante momento di trasparenza dell’azione amministrativa ed etichettano positivamente il territorio oltre a costituire il primo fondamentale step per l’avvio di percorsi di valorizzazione a fini sociali degli immobili confiscati. Rappresenterebbe una buona prassi anche l’adozione da parte degli Enti Locali non destinatari di una dichiarazione di assenza di beni confiscati nel territorio comunale. Il Coordinamento provinciale Libera Lecce è consapevole delle innumerevoli difficoltà ed emergenze che i piccoli Comuni stanno affrontando in questo periodo e della cronica carenza di personale dalla quale sono afflitti.

Tuttavia, evidenzia che per uscire dalla crisi in corso è necessario mobilitare tutte le risorse disponibili, compresi i beni confiscati che per il loro valore simbolico e concreto possono rappresentare un valido strumento per la creazione di occupazione e per l’affermazione di una tangibile cultura della legalità. Libera Lecce auspica che tutti i Comuni destinatari di beni confiscati riescano a dotarsi dell’elenco o ad aggiornare, se necessario, quello esistente secondo le modalità prevista dalla normativa. Ed evidenzia la sua disponibilità ad affiancare e supportare i Comuni e le associazioni del territorio, in questa come in altre operazioni di utilizzo e valorizzazione di beni confiscati.