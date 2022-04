Materiale pedopornografico nel pc: perquisizione in casa di un commerciante

GALATONE (Lecce) – Un insospettabile pedofilo nella rete della polizia postale di Lecce. Nei giorni scorsi gli agenti, su disposizione della Procura di Ancona, si sono presentati in casa di un commerciante, sulla cinquantina d’anni, residente a Galatone. I poliziotti hanno sequestrato una serie di supporti informatici che ora verrà analizzato da un ingegnere specializzato nel ramo. Il sospetto è che l’uomo possa aver condiviso immagine pedopornografiche.

Si tratterebbe di un singolo episodio risalente ad aprile di un anno fa che è costato un decreto di sequestro con le accuse di pedopornografia e detenzione di materiale pedopornografico. Da quel che si sa, l’utenza telefonica è intestata all’uomo che risiede in casa insieme alla sorella. Ma a detenere il materiale scabroso sarebbe stato l’uomo.

Link Sponsorizzato

L’indagine è stata avviata dalla Procura di Ancona su scala nazionale e ha riguardato più città. Nella rete sarebbe rimasto coinvolto anche il salentino, un soggetto insospettabile che non ha saputo fornire alcuna giustificazione circa un suo presunto coinvolgimento in un’inchiesta per pedofilia.