“Sorellina violentata per 5 anni dal fratello più grande”: aperta un’inchiesta, indagato 18enne

LECCE – È un’abominevole storia di presunte violenze e abusi su una ragazzina che all’epoca dei fatti aveva 7 anni quella su cui la Procura dei Minori ha deciso di avviare i doverosi accertamenti. Terribile e ancor più raccapricciante se si tiene conto di un aspetto centrale in questa vicenda: l’aguzzino (al momento da ritenersi solo presunto) sarebbe il fratello della ragazzina, di sei anni più grande. Da pochi mesi ha raggiunto la maggiore età e, stando alle accuse, negli ultimi cinque anni avrebbe sfogato perversioni e appetiti malati e deviati sulla sorellina. Una creatura indifesa, nata a Lecce, cresciuta in un contesto difficile e socialmente instabile fattosi ancor più complesso dopo la morte della madre.

Una tragedia che, nella vita della ragazzina e in questa storia, funge da spartiacque. Con un padre incapace di accudire la figlia, infatti, nella ragazzina sono affiorati turbamento e sbandamento. E a scuola le insegnanti si sono accorte delle inquietudini della giovane. Occhi da psicologhe e cuore da mamme, la sensibilità delle docenti ha aperto uno squarcio nel passato recente della minore.

Di quel disagio sono stati informati i servizi sociali che hanno rappresentato il più classico dei paracaduti per la giovane. Con una serie di colloqui riservati gli assistenti hanno scardinato il muro di diffidenza della giovane che, lentamente, ha raccontato gli abusi subìti dal 2015 fino a pochi mesi fa per mano del fratello più grande. La spogliava, la toccava ha raccontato. Spingendosi anche oltre confidando come, in diverse occasioni, l’avrebbe obbligata a consumare rapporti sessuali completi. Prontamente la giovane è stata trasferita in una Comunità mentre una segnalazione è stata inoltrata presso la Procura dei Minori. Il caso è finito sul tavolo del pubblico ministero Imerio Tramis che ha aperto un fascicolo d’indagine. Un atto dovuto come l’iscrizione nel registro degli indagati del fratello con le accuse di violenza sessuale aggravata e continuata.

E nel frattempo è stata incartata con rapidità una richiesta di incidente probatorio per saggiarne la maturità psicologica e la capacità di rendere testimonianza della ragazza e verificare con una perizia profili di suggestionabilità che possano minare la genuinità del suo racconto. La minore è così comparsa davanti al gip Aristodemo Ingusci in cui è stata chiamata a confermare le accuse sul fratello. Un racconto congelato dagli inquirenti (per cristallizzare la prova nel corso di un eventuale processo) su cui la difesa (rappresentata dall’avvocato Giuseppe Talò) nutre forti perplessità. Curatore speciale della minore è stata nominata l’avvocato Clara Bruno.