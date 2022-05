Bimba di 4 anni violentata dal padre quando erano soli in casa? Presunta vittima ascoltata per ore dal giudice

SALENTO – Non ha aiutato a diradare i tanti dubbi che ancora aleggiano sull’intera vicenda l’incidente probatorio svoltosi questa mattina disposto nell’ambito dell’indagine sui presunti abusi di un padre su una bimba di 4 anni. La piccola, nelle circa due ore di ascolto protetto davanti al gip Simona Panzera e al pubblico ministero Alberto Santacaterina, ha dimostrato capacità di discernere il falso dal vero senza mai far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra.

Da quanto emerso dall’ascolto non è azzardato ipotizzare che i presunti abusi potrebbero essere stati scambiati per delle semplici attenzioni igieniche prodigate dal padre alla bimba nel momento di cambiarle il pannolino. La parola ora passera alla consulente del giudice, la dottoressa Maria Grazia Felline, che dovrà redigere una perizia entro 90 giorni per appurare la sua capacità a testimoniare ed allo specialista Elio Serra, noto psichiatra, nominato dall’indagato quale proprio consulente.

L’inchiesta è stata avviata dopo una prima segnalazione che risale ai giorni a ridosso di Ferragosto quando la madre della bambina ha raccolto le confidenze della figlia. Immediatamente è stata inoltrata una prima comunicazione di reato in Procura e il pubblico ministero Giorgia Villa (uno dei magistrati in servizio presso il pool che si occupa dei reati contro le fasce deboli) ha aperto un fascicolo d’indagine. Come atto dovuto è stato iscritto il nome del padre, poco più che 25enne, con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Il magistrato inquirente ha subito disposto una perizia medica sulla piccola per accertare eventuali tracce di abusi o violenze.

Il fascicolo è stato comunque doverosamente aperto. Materia troppo delicata per non disporre una serie di approfondimenti investigativi. I presunti abusi si sarebbero consumati quando la bambina si trasferiva in casa del padre dopo la separazione dalla madre. E si sarebbero verificati mentre erano da soli. Questo è quanto riportato in denuncia depositata presso la caserma dei carabinieri competente per territorio.

E il padre? Il padre nega. E allora perché questa denuncia? Si tratterebbe di una ripicca della ex moglie per alcune critiche che l’indagato (difeso dall’avvocato Roberto Bray) le avrebbe mosso sui modi di crescere la figlia da quando la donna ha trovato un nuovo compagno. Di certo c’è che dopo la denuncia, l’ex moglie non gli farebbe più vedere la figlia e l’uomo, a sua volta, ha denunciato la propria consorte. Per questo l’indagine dovrà tenere in conto anche dei rapporti tesi tra la coppia. Molto spesso, purtroppo, le disavventure tra ex coniugi che mal si sopportano trasformano i figli in oggetti di vendetta a discapito della loro serenità. Proprio come in questo caso?