La ricetta del giorno: Calamarata con seppioline

Ingredienti per 4 persone:

320 g. di calamarata

500 g. seppioline col nero

sale, aglio, prezzemolo, pepe

olio extravergine di oliva

vino bianco

Procedimento:

Pulire e lavare le seppioline. In una padella versare olio extravergine di oliva e soffriggere aglio intero schiacciato e prezzemolo tritato. Aggiungere le seppie nella padella, salare e pepare. Dopo pochi minuti versare una spruzzatina di vino bianco e cuocere per 15 minuti. Lessare la pasta in abbondante acqua salata e condirle col condimento di seppie.