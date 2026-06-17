La ricetta del giorno: Calamarata con seppioline

Ingredienti per 4 persone:
320 g. di calamarata
500 g. seppioline col nero
sale, aglio, prezzemolo, pepe
olio extravergine di oliva
vino bianco
Procedimento:
Pulire e lavare le seppioline. In una padella versare olio extravergine di oliva e soffriggere aglio intero schiacciato e prezzemolo tritato. Aggiungere le seppie nella padella, salare e pepare. Dopo pochi minuti versare una spruzzatina di vino bianco e cuocere per 15 minuti. Lessare la pasta in abbondante acqua salata e condirle col condimento di seppie.
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