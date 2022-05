Dalle Hawaii alle campagne di Lizzanello: il Molokai conquista i salentini

Dalle isole delle Hawaii al Salento: la patata viola Molokai, considerata un superfood per via di tutte le proprietà nutritive che ha in sé, viene coltivata nelle campagne di Lizzanello ed utilizzata in alcuni ristoranti salentini. A riuscire ad avviare la coltivazione ci ha pensato Gino Mingiano, titolare dell’omonima azienda agricola che ha la passione per lo studio di piante particolarissime ed infatti, in passato, si è dedicato anche alla coltivazione del maracuja, pianta originaria delle regioni tropicali.

“Ho visto un documentario in tv che parlava di alcuni scienziati che dovevano scoprire perché gli abitanti di Molokai e quelli di Okinawa erano così longevi- racconta Gino- dal loro studio si scoprì che tra i vari fattori e gli alimenti di cui si cibavano c’era anche questo tubero viola ricco di proprietà nutritive. Così ho provato a coltivarlo. Ora l’ ho inserito nella mia alimentazione personale e quella della mia famiglia e fornisco alcuni ristoranti salentini che propongono dei piatti gourmet con questo tubero viola”. Costanza, studio, applicazione e cura della pianta, fanno dei tentativi di Gino un grande successo tanto che Civico 7 di Marco Cannarile, Vesuvio 3 di Torre Saracena, il ristorante Li Mori, L’ Alchimista di Walter Cretì e lo chef Miro Perrone dell’Aretè Hostaria propongono ai loro clienti piatti unici o della tradizione rivisitati con il Molokai che sta riscuotendo molto successo. “fornisco anche molti privati –conclude Gino – perché è un superfood e alimento ideale per celiaci, vegani ed atleti di tutte le discipline, anche lottatori e body builder

1 of 5