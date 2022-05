Il film della settimana: “Jojo Rabbit”

Per questo week-end vi consiglio la visione di Jojo Rabbit, film diretto da Taika Waititi di genere commedia, drammatico e guerra, uscito nel 2019 disponibile su Sky. La pellicola che ha vinto il premio oscar per la migliore sceneggiatura non originale, è tratta dal romanzo, “Il cielo in gabbia del 2004”, scritto da Christine Leunens. Jojo Rabbit è una black comedy che si incentra sul tema del nazismo, il protagonista Johannes detto Jojo (Roman Griffin Davis) è un bambino tedesco legato fortemente al suo cieco e puerile nazionalismo.

Jojo ha un amico immaginario, una versione clownesca ed istrionica di Adolf Hitler (Taika Waititi). Come tanti bambini Jojo è stato plasmato, indottrinato ed educato alla cultura nazista, ciò l’ha indotto ad ammirare Hitler e a renderlo parte integrante dei suoi pensieri. La stessa presenza del Führer immaginario non è altro che il frutto della influenza negativa da parte della propaganda politica in cui è nato e cresciuto, una sorta di “Grillo parlante” al contrario. Un giorno il ragazzino scoprirà che all’interno della propria casa, si nasconde, nella soffitta, una ragazza ebrea di nome Elsa (Thomasin McKenzie). Rosie (Scarlett Johansson) la mamma di Jojo ha deciso di proteggere la giovane ma non ha fatto i conti con il figlio e con la sua rigida devozione al regime.

Jojo per come è stato educato crede che gli ebrei siano il male, che abbiano le corna e che si accoppino con i pesci. Il bambino riuscirà a comprendere che tutto ciò che gli è stato trasmesso è solo pura follia? Saprà distinguere il bene dal male? Inoltre un nazista e un’ebrea potranno mai essere amici? Non vi rimane che scoprirlo. Jojo Rabbit è una fiaba nera, un film di grande spessore, i dialoghi sono originali, ironici e ben congegnati, la regia è mastodontica ed intelligente, tutto il cast è eccezionale, la prova di Davis e McKenzie è profonda e commovente. È giusto spendere un elogio alle performance di Scarlett Johansson e Sam Rockwell. L’attrice è perfetta nel ruolo di una mamma dolce, forte e agguerrita, invece Rockwell è il capitano Klenzendorf, costretto a far parte della Gestapo ma senza un reale convincimento, l’attore dà il meglio di sé rivelandosi un eroe sentimentale e carismatico. Jojo Rabbit è un piccolo grande capolavoro che analizza le devianze di una civiltà dispotica a cui può far fronte solo la forza dell’amore, pellicola assolutamente da non perdere.