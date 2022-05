Mazzetta e favori per amore all’ombra della giustizia civile? A processo in abbreviato ex got, cancelliere ed imprenditore

VEGLIE/SOGLIANO CAVOUR/GALLIPOLI (Lecce) – Saranno giudicati in abbreviato, a partire dal 14 gennaio, i tre imputati coinvolti nell’inchiesta su un presunto sistema di corruttele imbastito all’ombra dei Palazzi della Giustizia Civile. Il gup del Tribunale di Potenza ha ammesso al rito alternativo Marcella Scarciglia, 45 anni, di Veglie, ex giudice onorario della seconda sezione del Tribunale Civile di Lecce, allontanata da tempo dalla Magistratura con un provvedimento del Csm; Amedeo Donno, 49 anni, di Sogliano Cavour, cancelliere nei palazzi di via Brenta, (già sottoposto ad una misura interdittiva) e Franco Serra, imprenditore di 74 anni, originario di Pomigliano d’Arco ma residente a Gallipoli, legato a doppio filo nell’inchiesta per il suo legame sentimentale con la got leccese. E proprio per questo rapporto privilegiato, raccontano le indagini, sarebbe stato favorito in un procedimento civile assegnato proprio alla ex got salentina che insieme con il cancelliere risponde di concussione; sempre la stessa got e Serra, invece, sono accusati di corruzione in atti giudiziari.

Il caso più eclatante (culminato con l’arresto della ex got nel giugno dello scorso anno) si riferisce all’episodio in cui avrebbe costretto un perito grafologo nominato come consulente tecnico d’ufficio in due procedimenti civili a prometterle una somma di denaro. Inizialmente indicata in 4mila e 500 euro con la minaccia di non provvedere alla liquidazione delle spettanze per i due incarichi eseguiti e di non affidargli più ulteriori consulenze. Il cancelliere avrebbe veicolato le pretese illecite convocando il 28 marzo di un anno fa il perito in cancelleria. Qui, dopo essere usciti, avrebbe pretestuosamente rappresentato problemi per la liquidazione della consulenza e con linguaggio allusivo avrebbe fatto intendere che il fascicolo sarebbe rimasto nell’armadio invitando di prendere contatti con la Scarciglia. Con la quale il cancelliere si sarebbe sentito con messaggi del tipo “ti devo parlare di quel calligrafico, di persona ovvio”

Effettivamente la got fissò un appuntamento nella sua abitazione indicando giorno e ora e specificando la richiesta di 1500 euro. Davanti alle rimostranze del perito, la giudice avrebbe sollecitato la possibilità di altri incarichi e l’avvio di un rapporto di collaborazione. Il perito, però, decise di denunciare consentendo di avviare le indagini. Venne così organizzata la trappola. Il 12 giugno dello scorso anno il consulente raggiunse l’abitazione della giudice consegnandole una busta con i soldi all’interno (1500 euro) dopo aver provveduto negli uffici della polizia a riportare in un apposito elenco il numero di serie delle banconote (5 a 100 euro e 20 da 50). Fuori erano presenti gli agenti di pg. I poliziotti sequestrarono la bustarella che la giudice aveva provveduto a nascondere nell’armadio della camera da letto e la donna venne arrestata.

Il sistema di favori e corruttele, però, era ancora più vasto. Le indagini di questi mesi, come dicevamo, hanno consentito di scoperchiare un secondo episodio di “giustizia malata”. Sempre con il giudice Scarciglia coinvolta. In questo caso per favorire l’imprenditore Serra (con il quale era legata sentimentalmente) proprietario del complesso immobiliare ad uso ristorante-pizzeria denominato Vesuvio” e parte attrice nel procedimento a lei assegnato. Secondo quanto contestato la got avrebbbe accettato da Serra la promessa di una compartecipazione ai proventi derivanti dal complesso o da una futura cessione quale controprestazione di due favori. Perché la Scarciglia avrebbe favorito, nel procedimento civile Serra accogliendo, con sentenza pubblicata il 30 giugno 2017, la domanda di rilascio del complesso ad opera della convenuta Vesuvio srl con condanna al pagamento dei canoni e degli accessori maturati e non pagati (sentenza la cui efficacia dopo l’Appello proposto dalla società Vesuvio veniva sospesa con un provvedimento della Corte il 2 agosto del 2017). Sia perché l’allora got si sarebbe interessata al procedimento in senso favorevole a Serra anche nella successiva fase d’appello. Proprio la figlia e la moglie dell’imprenditore, con l’avvocato Luigi Suez, si sono costituiti parte civile nei riguardi di Serra e della ex got.

Il processo è stato aggiornato al prossimo 14 gennaio quando verrà conferito incarico ad un perito per trascrivere le registrazioni fatte dal perito grafologico in cui sarebbero contenuti i presunti contatti per concordare le mazzette. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Giuseppe Corleto e Antonio Malerba (per la got Scarciglia); Carlo Congedo e Ubaldo Macrì (per Donno) e Raffaella Donadio (per Serra).