Casa pignorata venduta ad una coppia: condannata una 49enne

LIZZANELLO (Lecce) – Avrebbe venduto un’abitazione nonostante fosse stata pignorata per 120mila euro ponendo i nuovi inquilini davanti al rischio di perdere la casa appena acquistata. La Corte d’appello (Presidente Vincenzo Scardia) ha confermato la condanna inflitta nel febbraio di tre anni fa a carico di M.R.C., 49enne di Lizzanello, con l’accusa di truffa. Il dispositivo conferma anche il risarcimento del danno in favore delle parti civili (moglie e figli della persona offesa nel frattempo deceduta) assistite dall’avvocato Andrea Capone e Nicola Gregorio Elia.

Il lavoro della Procura è stato messo in moto con una denuncia presentata dagli odierni proprietari dell’immobile, M.P. e D.M., rispettivamente autotrasportatore e casalinga residenti sempre a Lizzanello. Secondo quanto denunciato e poi emerso nel corso dell’istruttoria, proprio con la sottoscrizione dell’atto notarile M.R.C. avrebbe garantito che l’immobile venduto non risultava gravato da oneri o da garanzie reali e benchè meno da vincoli causati da pignoramenti o sequestri.

Le grane per i nuovi inquilini sarebbero arrivate mesi dopo quando si sarebbe presentato un funzionario del Tribunale di Lecce che avrebbe chiesto di dover prendere le misure della casa perché pignorata. Giorni dopo, i nuovi proprietari dell’immobile si sarebbero recati presso il Tribunale Civile dove avrebbero compiuto l’amara scoperta: la loro abitazione risultava pignorata da una società creditrice di M.R.C. Non solo. La relativa procedura esecutiva si trovava in uno stato avanzato. E da qui partì l’indagine condotta dall’allora pubblico ministero Giovanni Gagliotta e la successiva apertura dell’istruttoria conclusa con un verdetto di condanna sia nel primo che nel secondo grado di giudizio. Sessanta giorni per il deposito delle motivazioni. Subito dopo la difesa (avvocato Francesca Conte) potrà presentare ricorso in Cassazione.