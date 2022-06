Energia gratis grazie a un allaccio abusivo? Condannata un’avvocata

LECCE – Si sarebbe allacciata abusivamente al contatore condominiale e con l’accusa di furto aggravato A.M.C., un’avvocata leccese di 51 anni, è stata condannata a 1 anno e 10 mesi di reclusione. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Fabrizio Malagnino che ha comunque concesso la sospensione della pena e la non menzione all’imputa a cui è stata riconosciuta la sospensione della pena e la non menzione.

A mettere in moto le indagini è stata la denuncia dell’amministratore condominiale (parte civile con l’avvocato Walter Gravante) nel marzo del 2019 con cui ha ricostruito come l’insospettabile professionista si sarebbe impossessata dell’energia elettrica allacciando abusivamente il proprio contatore con quello del condominio. A scoprire gli ammanchi è stato lo stesso amministratore condominiale insieme con l’elettricista che si sono accorti che staccando il contatore si spegnevano anche le luci private del giardino dell’avvocatessa. In più l’amministratore aveva notato un aumento spropositato di consumi di energia elettrica (pari a circa 3mila euro) proprio nel periodo in cui l’avvocatessa aveva preso possesso dell’appartamento.

Così sulla scorta della denuncia e degli accertamento dell’Enel il pubblico ministero Maria Vallefuoco ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio della professionista condannata nelle scorse anche al pagamento di una provvisionale di 3mila euro in favore del condominio (rappresentato dal suo amministratore). Non appena saranno depositate le motivazioni la difesa, avvocato Massimiliano Mazzotta, potrà impugnare la sentenza in Appello.