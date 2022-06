Il film della settimana: “La vita davanti a sé”

La vita davanti a sé è un film drammatico del 2020 disponibile su Netflix, diretto da Edoardo Ponti, segna il ritorno sul grande schermo di Sofia Loren che a dispetto dei suoi 86 anni conserva la bellezza imponente, il fascino, il portamento, il carisma di sempre, confermandosi ancora oggi una delle più grandi interpreti del Cinema italiano e internazionale.

Il film è l’adattamento cinematografico di un celebre romanzo francese scritto nel 1975 da Romain Gary e da cui ha tratto ispirazione l’omonimo film francese del 1977, diretto da Moshé Mizrahi. Girato in Puglia e precisamente nella multietnica Bari, ambientato tra la pittoresca città vecchia e una splendida masseria tra gli ulivi, alle porte di Ostuni, il film tratta i temi dell’amore, dell’amicizia, della tolleranza e dell’integrazione attraverso la storia della protagonista Madame Rosa (Sofia Loren) anziana donna ebrea, sopravvissuta all’olocausto, ex prostituta, con un passato di sofferenza e dolore che ancora la tormentano e un presente di precarietà economica a cui fa fronte ospitando nella sua casa, come fosse un asilo, i bambini figli delle prostitute del quartiere.

Suo grande amico è il dottor Cohen (Renato Carpentieri) che un giorno le chiede di prendersi cura di Momo (Ibrahima Gueye), un ragazzino senegalese, immigrato, orfano, dal carattere difficile e turbolento che è entrato nel giro della malavita, particolarmente dello spaccio di droga. Inizialmente Rosa è riluttante ma alla fine cede e prende con sé Momo, dopo un inizio burrascoso fra la donna e il ragazzo si farà spazio un sentimento profondo di affetto, amicizia, solidarietà e complicità. Momo troverà nella casa di madame Rosa la famiglia che ha perduto, il senso della sua vita e imparerà ad amare anche gli altri piccoli ospiti della casa, pur non avendo con loro legami di sangue e uno stesso credo religioso. Altri personaggi significativi sono Lola (Abril Zamora) una prostituta trans, Hamil (Babak Karimi), un commerciante arabo presso la cui bottega, Momo cercherà di lavorare onestamente e Ruspa (Massimiliano Rossi) il boss capo di Momo a cui alla fine il ragazzo troverà il coraggio di voltare le spalle.

Nel complesso si tratta di un bel film, ben diretto il cui principale pregio è l’interpretazione grandiosa e autentica della Loren che conferisce alla protagonista la dolcezza, la forza, la durezza e al tempo stesso la fragilità che abbiamo colto in tanti altri dei suoi personaggi e che probabilmente le appartengono nella vita reale. Buona la fotografia che ritrae bellissimi scorci della città vecchia, il lungomare di Bari e gli uliveti pugliesi, nonché gli struggenti primi piani della Loren e gli occhi neri, profondi e immensi di Momo, porta di un’anima tormentata e dolcissima; la sceneggiatura di Edoardo Ponti e Ugo Chiti offre dialoghi essenziali ma intensi. Il film verrà visto nel 2021 in tutto il mondo e secondo alcuni rumors potrebbe essere in corsa per il premio Oscar, fortemente consigliato.

