Quattro decessi in poche ore di pazienti ricoverati per Covid: due al “Fazzi” e due al Dea

LECCE – Quattro pazienti affetti da Covid morti nelle ultime ore. Tutti anziani e tutti residenti tra Lecce e provincia nonostante negli ospedali salentini siano ricoverati anche molti soggetti arrivati in queste settimane dalle altre province pugliesi dove il virus si sta rivelando molto più aggressivo. Due delle quattro vittime erano ricoverate nel reparto infettivi del “Vito Fazzi”; altre due nella struttura del Dea. A perdere la vita un 84enne di Lecce; una 96enne di Vernole; un 85enne di Seclì e un 73enne di Taurisano, comune in cui, secondo l’ultimo report settimanale stilato da Fabrizio Quarta, direttore dell’unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica, con la collaborazione di Angela Metallo ed elaborazione dati di Carlo Indino, si conta il maggior numero di contagi in un singolo paese.

Il virus purtroppo si manifesta con un’incidenza di mortalità maggiore tra le persone più anziane, molte delle quali affette da altre patologie nonostante il maggior numero di casi di positività si registri nella fascia d’età che va da 0 a 35 anni passato negli ultimi sette giorni dal 19 al 38%. Purtroppo il Covid circola di più, i ricoveri sono in aumento e il numero delle persone alle prese con una forma più violenta del virus crescono. E in attesa del picco di questa seconda ondata previsto per la fine del mese sale anche il dato delle persone morte affette da Covid. E in Salento, finora, mai si era registrato un numero di decessi così alto. D’altronde i nuovi casi di positività, quasi ogni giorno, superano i 100 casi con alcuni comuni in cui il rapporto tra contagi e abitanti risulta molto alto.