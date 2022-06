Ucciso a 21 anni in campagna: in Appello chiesto sconto di pena per uno degli imputati

LIZZANELLO (Lecce) – Sconto di pena in Appello per uno dei presunti responsabili dell’omicidio di Gabriele Manca, ucciso a soli 20 anni, nel marzo del 1999 nelle campagne di Lizzanello. Il sostituto procuratore generale Salvatore Cosentino ha invocato 27 anni di carcere a(a fronte dei 30 incassati in primo grado) nei confronti di Carmine Mazzotta, 47enne leccese, senza contestare l’aggravante dei motivi abietti. Il processo, in aula bunker, è stato rinviato al 18 gennaio quando i giudici togati e popolari della Corte d’Assise (Presidente Vincenzo Scardia, a latere Carlo Errico) dovrebbero emettere la sentenza a carico di uno dei quattro imputati (Omar Marchello, 40enne, Pierpaolo Marchello, 41enne, entrambi di di Lizzanello, e secondo l’accusa sul luogo dell’omicidio e Giuseppino Mero, 54 anni, di Cavallino, che avrebbe accompagnato la vittima in campagna, sono stati condannati con rito ordinario all’ergastolo con isolamento diurno di un anno).

Secondo le indagini Mazzotta avrebbe ucciso la vittima con tre colpi di pistola in aperta campagna perché aveva picchiato Marchello in piazza tempo prima bollandolo come un infame per averlo denunciato ai carabinieri. E per ribadire la propria supremazia sul territorio quel doppio affronto doveva essere vendicato con il sangue. Quel tragico pomeriggio di sangue, era il 17 marzo del 1999, Gabriele Manca aveva un appuntamento con il padre Giovanni per essere accompagnato in stazione. Militare di leva, 20 anni, residente a Lizzanello, sarebbe rientrato di lì a breve a Foggia. Ma all’appuntamento con il padre non arrivò mai. Il padre lo attese. Invano. Il giorno dopo, preoccupato, si recò in caserma per denunciarne la scomparsa. Le ricerche scattarono nell’immediatezza. Furono scandagliati gli ospedali della provincia ma di Gabriele Manca “attenzionato” dalle forze dell’ordine “per un carattere irascibile”, una sorta di cane sciolto, non fu trovata alcuna traccia. Fino alla tragica scoperta.

Il corpo di Manca venne ritrovato il 5 aprile, il giorno di Pasquetta, accanto a un muretto a secco sulla strada tra Lizzanello e Merine. Il giovane era stato assassinato a colpi di pistola, una Tokarev semi-automatica calibro 7,62, e ferito mortalmente al torace, al braccio e al gluteo destro. Era stato colpito di spalle mentre cercava una disperata quanto inutile fuga. In un’aula di tribunale, dunque, hanno trovato una sponda le indagini condotte dai carabinieri del Ros di Lecce che hanno risolto uno dei tanti casi di “cold case” che hanno macchiato il Salento tra gli anni ’90 e gli inizi del 2000 anche grazie alle testimonianze fornite dai collaboratori di giustizia tra cui Alessandro Saponaro e Alessandro Verardi.

Il litigio, motivo scatenante della furia omicidiaria, avvenne in piazza. Secondo la ricostruzione del carabinieri Manca ferì al volto Marchello con un taglierino. Non solo. Sempre il giovane, sfrontato e sicuro di sé, avrebbe definito Marchello “un infame” per averlo denunciato ai carabinieri quale autore del suo ferimento. In questo contrasto sarebbe maturato – secondo gli investigatori – il movente. Manca avrebbe pagato con la vita la insubordinazione e la irriverenza nei confronto di Marchello che tentava di imporre la sua supremazia criminale a Lizzanello. La sera dell’omicidio Manca sarebbe stato attirato in un tranello. Mero, con il pretesto di favorire un chiarimento con Omar Marchello, avrebbe accompagnato Manca in campagna dove, però, lo avrebbero atteso i killer.

Il giovane sarebbe stato affrontato e ammazzato dopo essere caduto in un’imboscata tesagli proprio da Carmine Mazzotta presente sulla scena del delitto. Da allora i due (Marchello e Mazzotta) avrebbero assunto un ruolo rilevante nelle frange della Scu leccese rimediando condanne per droga e mafia. L’imputato è difeso dagli avvocati Giancarlo Dei Lazzaretti ed Enrico Grosso (quest’ultimo del Foro di Torino). I genitori e i fratelli della vittima sono assistiti dall’avvocato Fabrizio D’Errico.