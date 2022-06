Accoltellò gestore di un bar nella piazza del paese: 48enne condannato a 5 anni e 9 mesi per lesioni gravissime

MERINE (Lecce) – L’accusa di tentato omicidio viene riqualificata in lesioni gravissime e Andrea Signore, responsabile dell’accoltellamento di Mattia Pascali, uno dei gestori del bar “Antica Caffetteria del Popolo” il 20 novembre scorso, viene condannato a 5 anni e 9 mesi. Uno sconto di pena se si considera che la procura aveva invocato 9 anni sempre per tentato omicidio. La sentenza è stata emessa dai giudici della prima sezione penale (Presidente Stefano Sernia, Maddalena Torelli e Alessandra Sermarini) a conclusione del processo che si è celebrato con il rito dell’abbreviato condizionato dall’ascolto di alcuni testimoni citati dalla difesa dell’imputato (avvocato Fulvio Pedone) per far emergere una ricostruzione differente sulla tempistica dell’episodio.

Secondo la ricostruzione di parte, Signore il 48enne di Merine sarebbe stato preso a calci, pugni e ginocchiate prima di colpire il gestore del bar con una sola coltellata peraltro procurandogli una ferita superficiale (un taglio all’addome di tre centimetri) così come rilevato dal medico legale Ermenegildo Colosimo nella sua consulenza e proporzionata ad un’accusa molto più lieve. L’imputato avrebbe di fatto reagito ad un’iniziale aggressione così come confermerebbe un referto medico rilasciato dall’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase per alcune lievi escoriazioni che Signore avrebbe subìto durante la colluttazione con la vittima. Una tesi, però, che ha non ha trovato il conforto dei giudici che, pur alleggerendo l’inziale contestazione eliminando anche l’aggravante dei futili motivi, hanno condiviso la tesi dell’aggressione e non di una reazione dopo una colluttazione. Nei confronti della vittima (rappresentata dall’avvocato Francesco Vergine) che si trascina dei danni estetici permanenti i giudici hanno disposto una provvisionale di 25mila euro.

Dalle indagini condotte dai carabinieri della Sezione radiomobile di Lecce insieme ai militari di Lizzanello a scatenare i momenti di violenza gratuita sarebbe stato il mancato pagamento di alcune consumazioni da parte di Signore. Il 48enne si sarebbe scagliato contro Mattia Pascali rapidamente soccorso e trasportato a sirene spiegate presso l’ospedale di Scorrano dove venne sottoposto ad un intervento chirurgico all’addome.

Le ricerche a spron battuto, tanto rapide quanto tempestive, consentirono di arrestare il responsabile in breve. Nelle vicinanze del bar, i carabinieri ritrovarono anche il coltellino con cui Signore ferì il giovane. E per l’uomo (sempre detenuto nel carcere di Lecce) scattò l’arresto. Non appena saranno depositate le motivazioni attese nei prossimi 90 giorni la difesa impugnerà la sentenza in Appello.