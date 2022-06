Ambulante morto per complicanze Covid, avvocato famiglia: “Verificare livello di ossigenazione per i pazienti del Dea”

LECCE – Qual è il livello di ossigenazione dei pazienti ricoverati al Dea? Ci sono delle perdite di ossigeno nel passaggio dal Fazzi al Dea? Sono alcune delle domande più importanti contenute nell’integrazione di querela nell’inchiesta sulla morte dell’ambulante leccese Oronzo Castelluzzo deceduto a 39 anni il 4 novembre per le complicanze dopo aver contratto il Covid. Sul tavolo del pubblico ministero Paola Guglielmi sono confluiti ulteriori elementi su cui l’avvocato della famiglia, Ivan Feola, chiede che la Procura faccia chiarezza. L’uomo, noto in città per il camioncino di crepés che gestiva in centro, era stato ricoverato presso il Dea il 23 ottobre scorso dopo 18 giorni di quarantena domiciliare e per un rapido e improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute (difficoltà respiratoria, bassa saturazione di ossigeno ed esistenza di pregresse patologie, quali il diabete e l’obesità). Una volta arrivato presso il Dipartimento di emergenza ed accettazione del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, il personale medico riscontrò a Castelluzzo una lieve infiammazione polmonare provvedendo a somministrare al paziente eparina. Purtroppo in poche ore il quadro clinico precipita e Castelluzzo muore al Dea gettando nello sconforto la moglie e i figli.

Oltre ad una presunta superficialità nell’assistenza fornita al paziente nel corso della malattia (vicenda per la quale è stata già presentata una prima denuncia) l’avvocato della famiglia di Castelluzzo, nell’integrazione di querela, sottolinea “le inefficienze strutturali dell’impianto di distribuzione dei gas medicali del DEA; se durante il ricovero dello sfortunato paziente l’erogazione dell’ossigeno abbia concretamente funzionato e se la pressione del gas sia stata corretta. In effetti, sugli organi di stampa si è parlato diffusamente che per sopperire all’inefficienza degli impianti di distribuzione dei gas medicali del Dea – che in tutti questi anni non è mai entrato in funzione – sarebbe stato predisposto un intervento funzionale a creare una bretella di collegamento per la tubazione della linea dell’ossigeno e dell’aria sintetica dal l’impianto centrale dell’ospedale Vito Fazzi al nuovo DEA.

Tuttavia, questo progetto non fu mai autorizzato da alcuna delibera o determina della Asl e, pertanto, non ha ottenuto il nulla osta dei vigili del Fuoco. In altre parole, ad oggi, il sistema di alimentazione dei gas medicali della struttura ospedaliera DEA di Lecce non avviene a secondo quanto previsto nel progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, ma attraverso la centrale dei gas medicali del presidio Ospedaliero Vito Fazzi, per la quale centrale, peraltro, il Comando non ha mai rilasciato il certificato di prevenzione incendi ed è dunque sprovvisto di collaudo finale.

Tale certificato, giova rammentare, è un documento necessario per il regolare esercizio dell’attività.

Inoltre, si legge nell’integrazione di querela, non vi è dubbio che l’alimentazione del nuovo DEA a partire da centrali significativamente più distanti rispetto a quelle originariamente previste, potrebbe incidere e modificare le caratteristiche di portata e di caduta di pressione dei gas medicali. Infatti, la tubazione creata in un secondo momento sul sistema di alimentazione dei gas medicali del vecchio Vito Fazzi allungherebbe di almeno 200 metri il percorso di ossigeno e aria medicale, passando sui muri e inabissandosi sotto il manto stradale, compromettendo, in tal modo, la stabilità di pressione dei gas stessi.

Tale sistema di distribuzione, a parere del legale della famiglia Castelluzzo, non solo non terrebbe conto delle caratteristiche di progetto secondo cui l’impianto centrale del “Vito Fazzi” è stato dimensionato e verificato l’impianto, ma metterebbe in grave rischio la salute delle persone, in quanto non verrebbe garantita la stabilità della pressione e della portata dell’ossigeno e dell’aria sintetica. Già il 9 aprile scorso, dopo un sopralluogo tecnico tenutosi presso il DEA, sarebbe stata accertata la perdita di ossigeno ed aria sintetica da un giunto flessibile posto sulla linea realizzata per collegare il sistema di alimentazione del Vito Fazzi al DEA. Sebbene il tubo sia stato riparato, non sarebbe ancora stata verificata, misurata e certificata la pressione con cui l’ossigeno e l’aria sintetica arrivano dal Fazzi al DEA. Non si avrebbe, perciò, certezza che l’ossigeno venga distribuito dal primo all’ultimo letto con la stessa pressione.

Una situazione del tutto paradossale in considerazione dello stato emergenziale causato dalla diffusione del Covid 19 che il nostro Paese si trova ad affrontare negli ultimi mesi. Alla luce di tutte queste valutazioni, il legale della famiglia della vittima sollecita un approfondimento della Procura affinché venga valutata l’efficienza e la funzionalità degli impianti di distribuzione dei gas medicali del Dea e dell’ospedale Vito Fazzi. Intanto il fascicolo aperto dalla Procura è ancora a carico di ignoti e solo nei prossimi giorni si accerterà se per la morte del giovane ambulante ci saranno alcune persone indagate o se si procederà a carico di ignoti in vista dell’autopsia.